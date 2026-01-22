جامعة المنصورة تدشّن الأسبوع القِمّي الأول للذكاء الاصطناعي

18 حجم الخط

أعلنت جامعة المنصورة عن تنظيم الأسبوع القِمّي الأول للذكاء الاصطناعي 2026، تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور شريف البدوي، عميد كلية الهندسة، والدكتورة عبير توكل مدير برنامج الذكاء الاصطناعي بكلية الهندسة، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير 2026، بمقر كلية الهندسة – جامعة المنصورة، تحت شعار: «نحو مستقبل رقمي مستدام»، وبمشاركة وفود طلابية من مختلف الجامعات المصرية.

دعم التحول الرقمي وإعداد كوادر قادرة على قيادة المستقبل

جاء ذلك في إطار دعم جهود الدولة المصرية للتحول الرقمي، وتنفيذ استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور شريف خاطر أن تنظيم الأسبوع القِمّي الأول للذكاء الاصطناعي يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي عالميًا، وحرص الدولة المصرية على توطين التكنولوجيا وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، من خلال جمع نخبة من طلاب برامج الذكاء الاصطناعي بالجامعات المصرية في أسبوع علمي تطبيقي يركّز على الابتكار والإبداع، وتنمية مهارات المستقبل في مجالات الذكاء الاصطناعي.

وأكد رئيس الجامعة أن الأسبوع يهدف إلى ربط التعليم الجامعي والبحث العلمي بالتطبيقات العملية والابتكار، وإبراز دور الذكاء الاصطناعي في خدمة الأولويات الوطنية، في مجالات التعليم، والصحة، والصناعة، والإدارة الذكية، من خلال رفع كفاءة الأداء، ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.

منصة تجمع طلاب الجامعات، والأكاديميين، والخبراء، والمتخصصين

وأضاف رئيس جامعة المنصورة أن الحدث يمثل منصة تجمع طلاب الجامعات، والأكاديميين، والخبراء، والمتخصصين، بما يسهم في تبادل الخبرات، ودعم المشروعات الابتكارية، وتشجيع التفكير الإبداعي، وإعداد جيل قادر على قيادة مسارات التحول الرقمي خلال المرحلة المقبلة.

تنمية المهارات التطبيقية

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عطية البيومي أن الأسبوع القِمّي الأول للذكاء الاصطناعي يركّز على تمكين الطلاب وتنمية مهارات المستقبل، من خلال تجربة تعليمية تطبيقية تجمع بين التدريب العملي، والعمل الجماعي، والتفاعل المباشر مع الخبراء والمتخصصين.

وأشار إلى أن مشاركة وفود طلابية من الجامعات المصرية المختلفة تسهم في خلق بيئة تعليمية تفاعلية، وتعزيز تبادل الخبرات بين الطلاب، وربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل والتطورات التكنولوجية المتسارعة.

ورش عمل متخصصة، وندوات علمية، وأنشطة تطبيقية

وأوضح الدكتور شريف البدوي أن برنامج الأسبوع يتضمن ورش عمل متخصصة، وندوات علمية، وأنشطة تطبيقية، ومشروعات ابتكارية، إلى جانب تقييم المشروعات من خلال لجنة من الخبراء والمتخصصين، لافتًا إلى أن المشاركين سيحصلون على شهادات معتمدة من جامعة المنصورة دعمًا لمسيرتهم الأكاديمية والمهنية.

ويأتي تنظيم هذا الحدث في إطار خطة جامعة المنصورة للأنشطة الطلابية خلال إجازة نصف العام الدراسي، كما يؤكد التزام الجامعة المستمر بتطوير المنظومة التعليمية، ودعم البحث العلمي التطبيقي، وبناء كوادر بشرية قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.

