خلال معرض الكتاب، القاهرة الأزهرية تحتفي بالذكرى 80 لميلاد الإمام الأكبر (صور)

 افتتحت منطقة القاهرة الأزهرية فعاليات بانوراما الأزهر الشريف بجناح الأزهر في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي قدمها طلاب رعاية الطلاب بقطاع المعاهد الأزهرية، في إطار إبراز المواهب الطلابية وتعزيز الرسالة الثقافية والدعوية للأزهر الشريف.

وبدأت الفعاليات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها تقديم أنشودة «قلبي في المدينة»، وابتهال «جل المنادي»، إلى جانب إلقاء قصيدة شعرية عن الكتاب، عبّرت عن مكانته ودوره في بناء الوعي والمعرفة.

سمو المكارم في زمن الإشعارات

وتضمنت الفعاليات فقرة توعوية بعنوان «سمو المكارم في زمن الإشعارات»، تناولت أخلاق التعامل على مواقع التواصل الاجتماعي، وأهمية ترسيخ القيم الأخلاقية في الفضاء الرقمي.

القاهرة الأزهرية تحتفي بالذكرى 80 لميلاد الإمام الأكبر
القاهرة الأزهرية تحتفي بالذكرى 80 لميلاد الإمام الأكبر

 

وقدَّم الطلاب فقرة خاصة عن الذكرى الثمانين لميلاد فضيلة الإمام الأكبرالدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، باللغتين العربية والإنجليزية، استعرضوا خلالها محطات بارزة من مسيرته العلمية والدعوية، ودوره في ترسيخ منهج الوسطية ونشر قيم الحوار والتعايش والسلام، وقد قُدِّمت الفقرة باللغتين العربية والإنجليزية، في رسالة تعكس عالمية الأزهر الشريف وقدرته على مخاطبة مختلف الثقافات والشعوب.

 القاهرة الأزهرية تحتفي بالذكرى 80 لميلاد الإمام الأكبر
 القاهرة الأزهرية تحتفي بالذكرى 80 لميلاد الإمام الأكبر

كما قدم الطلاب فقرة وجدانية بعنوان «اقرأني عندما تشعر»، سلطت الضوء على آيات قرآنية تعبّر عن المشاعر الإنسانية المختلفة، وتؤكد قدرة القرآن الكريم على مخاطبة القلوب وبعث الطمأنينة في النفوس.

 القاهرة الأزهرية تحتفي بالذكرى 80 لميلاد الإمام الأكبر
 القاهرة الأزهرية تحتفي بالذكرى 80 لميلاد الإمام الأكبر


ويشارك الأزهر الشريف للعام العاشر على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، والمقامة خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير 2026، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، ويمتد جناحه على مساحة تقارب ألف متر مربع داخل قاعة التراث رقم (4).

