شريف فتحي: تنفيذ برامج متنوعة لاستهداف شرائح جديدة من السائحين

حرص شريف فتحي وزير السياحة والآثار، على إطلاع منظمي الرحلات على بعض المستجدات التي يشهدها المقصد السياحي المصري، وكذلك على السياسات وآليات الترويج والتسويق الحالية للوزارة.

مشاركة وزارة السياحة والآثار في المعرض السياحي الدولي

وخلال عدد من اللقاءات المهنية التي يعقدها وزير السياحة والآثار خلال مشاركته في المعرض السياحي الدولي FITUR 2026 بالعاصمة الإسبانية مدريد مع مالكي ومسئولي عدد من منظمي الرحلات بالسوق الإسباني وأمريكا اللاتينية، أكد وزير السياحة أهمية توافق الاستراتيجيات الترويجية لمنظمي الرحلات مع هذه السياسات، بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة من الجهود الترويجية المبذولة.

تنويع البرامج السياحية للسائحين في مصر

وأكد الوزير على أهمية تنويع قوائم العملاء واستهداف شرائح جديدة من السائحين عبر برامج سياحية متنوعة، بدلًا من الاعتماد على نمط واحد من السياحة، وذلك تماشيًا مع شعار الوزارة “Unmatched Diversity” للترويج لتنوع المنتجات والأنماط السياحية التي تتمتع بها مصر.

وأوضح الوزير أن السوق الإسباني يركز بشكل أساسي على منتج السياحة الثقافية، مثمّنًا أهمية تنويع البرامج المقدمة للسائح الإسباني لتشمل إلى جانب السياحة الثقافية منتجات أخرى مثل السياحة الشاطئية وسياحة السفاري والمغامرات، والسياحة الروحية مع إمكانية دمج أكثر من منتج سياحي في برنامج واحد مثل: القاهرة – الإسكندرية – العلمين، أو الإسكندرية – العلمين – سيوة، أو الأقصر – أسوان – الغردقة، أو سانت كاترين – شرم الشيخ وغيرها.

