العثور على جثة مسن داخل منزله بالرحمانية في البحيرة

​تكثف مباحث مديرية أمن البحيرة جهودها لفك لغز العثور على جثة مسن في العقد السابع من العمر، عُثر عليه متوفىً داخل منزله بمدينة الرحمانية بمحافظة البحيرة في حالة تحلل متقدمة، وسط غموض لكشف ملابسات الوفاة التي اكتشفها الجيران إثر انبعاث روائح كريهة من مسكنه.

​رائحة كريهة بعد غيابه ثلاثة أيام

​بدأت الواقعة ببلاغ عاجل تلقاه مأمور مركز شرطة الرحمانية من أهالي المدينة، يفيد باشتباههم في وقوع مكروه لجارهم المسن الذي غاب عن الأنظار لأكثر من ثلاثة أيام، بالتزامن مع انبعاث رائحة نفاذة من داخل شقته، ​وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية وضباط وحدة المباحث إلى موقع البلاغ، وبعد استئذان النيابة العامة ودخول المسكن، عُثر على جثة المدعو "فتحي. م. م" (65 عامًا - بالمعاش)، مسجى على الأرض وفي حالة تحلل رمي واضحة.

​ تقرير مفتش الصحة وعقبة "سبب الوفاة"

​وأفاد الكشف الطبي الأولي الذي أجراه مفتش الصحة بأن الوفاة قد حدثت منذ ما يقرب من 72 ساعة على الأقل، ونظرًا لوصول الجثمان لمرحلة التحلل، أكد التقرير تعذر الجزم بالسبب الحقيقي للوفاة بصفة قطعية، سواء كانت طبيعية أو ناتجة عن عامل خارجي.

​​ندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان

​أمام حالة الغموض، أمرت جهات التحقيق باتخاذ إجراءات صارمة لكشف الحقيقة، تضمنت ​ندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان الصفة التشريحية وسبب الوفاة بدقة، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، ​تحريات المباحث تكليف إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات حول المحيطين بالمتوفى وفحص علاقاته، ومراجعة كاميرات المراقبة القريبة من منزله، بسؤال الجيران استكمال الاستماع لأقوال شهود العيان من قاطني المنطقة حول آخر ظهور للمتوفى، ​تم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر المحضر اللازم لمتابعة سير التحقيقات.

