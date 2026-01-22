الخميس 22 يناير 2026
ثقافة وفنون

أشرف زكي يكشف لـ فيتو تفاصيل الحالة الصحية لـ عبد العزيز مخيون

عبد العزيز مخيون،
عبد العزيز مخيون، فيتو
كشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن الحالة الصحية للفنان عبد العزيز مخيون، والذي تم تداول أنباء عن تدهور حالته الصحية في الساعات الاخيرة.

الحالة الصحية للفنان عبد العزيز مخيون

وقال الفنان أشرف زكي في تصريحات خاصة لـ “فيتو”: إن الحالة الصحية للفنان عبد العزيز مخيون مستقرة بشكل كبير في الوقت الحالي.

وأضاف أنه أجري عملية جراحية منذ يومين في أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر، ومن المفترض أن يغادر المستشفى غدا ليعود لمنزله ويستكمل علاجه، مؤكدًا أنه سوف يستأنف تصوير أعماله الفنية التي يشارك فيها بعد اسبوع او 10 أيام على الأكثر.

عبد العزيز مخيون

والفنان عبد العزيز مخيون، بعد تخرجه في المعهد العالي للفنون المسرحية، قدم عدة عروض على مسارح الدولة من أبرزها مسرحية “مراصاد” (بيتر فايس)، ومسرحية “فوسيك” تأليف بوشنر، ومسرحية “مهرجان الضحك والبكاء” تأليف السيد الشوربجي، ومسرحية “المشخصاتية” تأليف عبدالله الطوخي، وغيرها من الأعمال المهمة، وقد انقطع مخيون عن المسرح لفترة ثم عاد ليقدم مسرحية “الناس اللي في التالت” تأليف أسامة أنور عكاشة على خشبة المسرح القومي.

كما قدم مسرحية “الجانديرما” مخرجًا على مسرح الطليعة، ومسرحية “غدًا في الصيف القادم” لميخائيل رومان، مخرجًا أيضًا على مسرح الطليعة، إلى جانب ذلك، كتب العديد من المقالات حول المسرح وفنونه، أغلبها عن مشاهداته المسرحية في فرنسا وأوروبا.

وخاض تجربة فريدة في الريف المصري استمرت ثلاث سنوات بقرية ذكي أفندي بمحافظة البحيرة، وثّقها في كتابه “يوميات مخرج مسرحي في قرية مصرية”، وهي تجربة مسرحية دراسية تطبيقية تركت أثرًا مهمًا في مسيرته الفنية.

الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عبد العزيز مخيون الحالة الصحية للفنان عبد العزيز مخيون الفنان عبد العزيز مخيون عملية جراحية
الجريدة الرسمية