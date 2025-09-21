الأحد 21 سبتمبر 2025
مهرجان القاهرة للمونودراما يكرم عبد العزيز مخيون

يكرم مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف مؤسس المهرجان، الفنان القدير عبد العزيز مخيون تقديرًا لمسيرته الفنية الثرية وما قدمه من إسهامات بارزة للمسرح المصري، وذلك فى دورة المهرجان الثامنة المقرر إقامتها فى الفترة من 2 حتى 6 أكتوبر المقبل.

من جانبه، أعرب الفنان عبد العزيز مخيون عن سعادته بهذا التكريم، موجّهًا شكره لإدارة المهرجان والقائمين عليه، مؤكدًا أن هذا الاحتفاء يمثل له دافعًا لمواصلة الإبداع ويُعد تكريمًا لكل من آمن بالمسرح وقيمته.

جدير بالذكر أن الفنان عبد العزيز مخيون، بعد تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية، قدم عدة عروض على مسارح الدولة من أبرزها مسرحية “مراصاد” (بيتر فايس)، ومسرحية “فوسيك” تأليف بوشنر، ومسرحية “مهرجان الضحك والبكاء” تأليف السيد الشوربجي، ومسرحية “المشخصاتية” تأليف عبدالله الطوخي، وغيرها من الأعمال المهمة، وقد انقطع مخيون عن المسرح لفترة ثم عاد ليقدم مسرحية “الناس اللي في التالت” تأليف أسامة أنور عكاشة على خشبة المسرح القومي.

كما قدم مسرحية “الجانديرما” مخرجًا على مسرح الطليعة، ومسرحية “غدًا في الصيف القادم” لميخائيل رومان، مخرجًا أيضًا على مسرح الطليعة، إلى جانب ذلك، كتب العديد من المقالات حول المسرح وفنونه، أغلبها عن مشاهداته المسرحية في فرنسا وأوروبا.

كما خاض تجربة فريدة في الريف المصري استمرت ثلاث سنوات بقرية ذكي أفندي بمحافظة البحيرة، وثّقها في كتابه “يوميات مخرج مسرحي في قرية مصرية”، وهي تجربة مسرحية دراسية تطبيقية تركت أثرًا مهمًا في مسيرته الفنية.

