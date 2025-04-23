تفاصيل الحكم بحبس نجل عبد العزيز مخيون.. التحقيقات: تسبب فى قتل شخص وإصابة 2 آخرين.. الدفاع طالب ببطلان الإجراءات.. والمحكمة تعاقبه على القيادة تحت تأثير المخدرات

في واقعة أثارت اهتمام الرأي العام، صدر حكم قضائي بحبس صلاح الدين عبدالعزيز مخيون، نجل الفنان القدير عبدالعزيز مخيون، لمدة 6 أشهر مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه، بعد إدانته بالقيادة تحت تأثير المواد المخدرة، ما تسبب في وفاة شاب وإصابة اثنين آخرين في حادث سير بمحافظة البحيرة.



حادث مأساوي يقود إلى أروقة المحاكم.. حادث على الطريق الزراعي

تفاصيل القضية بدأت في 30 يناير 2025، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم عند مدخل قرية القناوية بالطريق الزراعي السريع – اتجاه القاهرة – بنطاق مركز أبو حمص، ووجود حالة وفاة وعدد من المصابين.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، حيث تبين أن السيارة الملاكي رقم (ب هـ و4765)، قيادة صلاح الدين عبدالعزيز صالح عبدالرحمن مخيون، البالغ من العمر 23 عامًا، طالب بكلية التجارة، ومقيم بعزبة مخيون التابعة لمركز أبو حمص، قد اصطدمت بعدد من المواطنين أثناء سيرها بسرعة جنونية.

وأسفر الحادث عن مصرع الشاب لؤي محمد وصفي يعقوب، أحد أهالي قرية القناوية، وإصابة كل من: أحمد حامد الطويل، وتامر فرحات عبدالصمد، وهما من سكان مركز أبو حمص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

النيابة تحقق.. وإحالة نجل عبد العزيز مخيون لمحكمة الجنايات

باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، حيث كشفت التحريات وأقوال الشهود أن المتهم كان يقود المركبة تحت تأثير المواد المخدرة، وأكدت التقارير الطبية والفنية وجود آثار لمخدر الحشيش في عينات المتهم.

وبناءً على تلك الأدلة، أصدر المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، قرارًا بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 2315 لسنة 2025، والمقيدة برقم 329 كلي وسط دمنهور، بتهم: إحراز مواد مخدرة "الحشيش" بقصد التعاطي، قيادة مركبة تحت تأثير المخدر، التسبب في وفاة شخص وإصابة آخرين نتيجة الإهمال وتعاطي المخدرات.

جلسات المحاكمة ونطق الحكم

عُقدت جلسات المحاكمة أمام محكمة جنايات دمنهور "الدائرة 13"، برئاسة المستشار عبدالعاطي مسعود شعلة، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف، وتامر أحمد عشرة، ومصطفى أحمد حسن، وأمانة السر إبراهيم محمد متولي.

وخلال الجلسات، استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، ودفاع المتهم، وعرضت التقارير الفنية وتقارير تحليل المخدرات، التي أثبتت ثبوت الواقعة.

دفاع نجل الفنان يدفع ببطلان الإجراءات والتحقيقات

ودفع محامي نجل الفنان عبدالعزيز مخيون أمام محكمة جنايات دمنهور في البحيرة ببطلان إجراءات أخذ عينة بول ودم المتهم لإجراء تحليل المخدرات، وأن القائم بأخذ العينة أخذها بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، موضحا بإنه لا علاقة لموكله بنتيجة عينة تحليل المخدرات، وبطلان قرار النيابة العامة بأخذ عينتي بول ودم المتهم لعدم وجود شواهد أو دلائل أو حالة من عدم الاتزان، تجعل هناك مبرر قانوني لأخذ العينة.

وأضاف أن ذوي المتهم سارعوا عقب حدوث الواقعة بالتصالح مع ذوي الدم، والمصابين، ورأت النيابة العامة أنه لا وجه لتحريك الدعوى الجنائية عن تلك الوقائع.

وأشار إلى أن النيابة العامة لم تأخذ من المتهم عينة وقت التحقيقات وإنما تمت بعد 3 أيام من الواقعة، ودفع المحامي بعدم جدية التحريات ومكتبيتها بخصوص تعاطي موكله للمخدرات.

حكم قضائى بسجن نجل الفنان عبد العزيز مخيون

وفي نهاية الجلسات، قضت المحكمة بـ:حبس المتهم 6 أشهر مع الشغل وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه؛ وذلك على خلفية ثبوت تعاطيه المواد المخدرة وقيادته تحت تأثيرها، ما أدى إلى الحادث المأساوي.

أثار الحادث حالة من الحزن بين أهالي قرية القناوية ومركز أبو حمص، حيث شُيّعت جنازة الشاب لؤي محمد وصفي يعقوب في مشهد مهيب، حضره المئات من المواطنين. كما عبّر أقارب الضحية عن حزنهم وغضبهم، مطالبين بتطبيق العدالة على الجميع دون استثناء.

عبد العزيز مخيون يدفع ديه القتل الخطأ الذي تسبب فيه نجله بدهسه

وفى شهر فبراير 2025، أقيم بقرية القناوية التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، جلسة صلح بين عائلتي مخيون ويعقوب التي شهدت قيام الفنان عبد العزيز مخيون بدفع دية القتل الخطأ الذي تسبب فيه نجله بدهسه بسيارته أحد أفراد عائلة يعقوب وإصابة اثنين آخرين بحادث سير على الطريق الزراعي السريع داخل نطاق محافظة البحيرة.

رئيس حزب النور السابق الدكتور يونس مخيون

وتجمع أهل القرية ليشهدوا جلسة الصلح بين العائلتين في السرادق المقام بالقرية بحضور كبار العائلتين وأهالي القرية، كما شهد الجلسة رئيس حزب النور السابق الدكتور يونس مخيون.

حبس نجل مخيون ١٥ بوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة أبو حمص الجزئية، تجديد حبس نجل الفنان عبدالعزيز مخيون " صلاح الدين " خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، حيث تسبب بمصرع شخص وإصابة آخرين صدمتهم سيارته بالطريق الزراعي السريع داخل نطاق محافظة البحيرة.

حبس ٤ أيام من النيابة مركز أبوحمص

وقرر وكيل النائب العام بنيابة مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة المستشار أحمد هاني، حبس “صلاح الدين” نجل الفنان عبد العزيز مخيون، 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، وذلك لتسببه فى مقتل شخص وإصابة ٢ آخرين في حادث سير على الطريق الزراعي السريع بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

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