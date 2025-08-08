فقدت صديق العمر، نعي مؤثر من عبد العزيز مخيون للفنان سيد صادق

نعى الفنان عبدالعزيز مخيون، الفنان سيد صادق، الذى توفى اليوم الجمعة عن عمر ناهز 80 عامًا.

وكتب “عبد العزيز مخيون”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “فقدت صديق العمر الحاج سيد صادق الفنان ورجل الأعمال العصامى الطيب الشهم.. وأدعو الله أن يجملنا بالصبر ويقوينا على تحمل هذا الفراق المؤلم، وأن يتغمده بواسع رحمته ويتقبله قبولا حسنا فى رحابه..وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

على الجانب الآخر، أكدت أسرة الفنان الراحل سيد صادق، أنه من المقرر إقامة العزاء مساء السبت المقبل، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ونعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، الفنان الراحل سيد صادق، الذي وافته المنية صباح اليوم.

نقابة الممثلين تنعي سيد صادق

وجاء في بيان النقابة: “إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير سيد صادق”.

وتابع البيان: “وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة لأسرته بخالص التعازي، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

