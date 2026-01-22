الخميس 22 يناير 2026
أخبار مصر

تعليم القاهرة تعلن نتائج صفوف النقل الابتدائي، رابط الحصول على النتيجة

نتائج الشهادة الابتدائية،
نتائج الشهادة الابتدائية، فيتو
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن إعلان نتائج سنوات النقل بالقاهرة للفصل الدراسي الأول 2025-2026 لنحو أكثر من مليون طالب للصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي والصفين الأول والثاني الإعدادي، على الموقع الرسمي للمديرية عبر هذا الرابط .

نتائج صفوف النقل في محافظة القاهرة 

وسوف تكون النتائج متاحة لجميع الطلاب بالمدارس بداية من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/١/٢٤. 

واختتم طلاب الصف الثالث الإعدادى بالقاهرة اليوم امتحانات الفصل الدراسى الأول.

وكانت قد أعلنت همت إسماعيل مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، حظر اصطحاب الهواتف المحمولة نهائيًا داخل لجان امتحانات النقل للطلاب والمعلمين وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات، تأكيدًا لقدسية اللجنة وضمانًا لتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

تعليمات امتحانات مدارس القاهرة 

وأكدت مدير تعليم القاهرة، أن الالتزام بالتعليمات داخل اللجان مسئولية لا تقبل التهاون، مشددة على أن أي إخلال بضوابط الامتحانات يعد مساسًا بنزاهة العملية التعليمية، وسيتم التعامل معه فورًا وفقًا للقواعد المنظمة.

وأوضحت " مدير المديرية "أن القرار يستهدف توفير مناخ آمن ومنضبط يتيح للطلاب أداء الامتحانات في هدوء تام، ويمنع أي محاولات للغش أو التشويش أو تصوير أوراق الأسئلة، بما يحفظ حقوق الطلاب ويرسخ مبدأ العدالة. 

