نقابة المهن التمثيلية تنعي والدة المخرج حسني صالح

نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، والدة المخرج حسني صالح، حيث أصدرت بيانًا جاء فيه: “تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى والدة المخرج حسني صالح، التي وافتها المنية، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أسرتها الكريمة ومحبيها الصبر والسلوان، وتتقدم النقابة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى المخرج حسني صالح، وكافة أفراد أسرته في هذا المصاب الأليم”

نقابة المهن التمثيلية

وكان قد أعلن المخرج حسني صالح عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وفاة والدته.



وقال المخرج حسني صالح: إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله والدتي، برجاء الدعاء لها بالرحمة.

وتابع: صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بجامع مستشفى المقاولون العرب، ولم يحدد موعد العزاء حتى الآن.

وفي وقت سابق كان قد رد المخرج حسني صالح على تصريحات الفنان السوري سلوم حداد التي انتقد خلالها نطق بعض الفنانين المصريين للغة العربية، مؤكدًا أن مصر ستظل منبع الفن واللغة.

وكتب صالح عبر حسابه على "فيسبوك":"سخرية الفنان سلوم من معظم ممثلي مصر في اللغة العربية غير مقبولة، وأحب أوضح لك أن أعظمكم وأهمكم يبدون أقزامًا بجانب محمد رياض، أحمد عبد العزيز، كمال أبو ريا، مفيد عاشور، وأيمن عزب، بل إن جميع طلبة معهد التمثيل في مصر يجيدون اللغة العربية بشكل أفضل. ولو بدأت أعدد لك أسماء ممثلين مصريين يتفوقون في اللغة، فلن تكفيني الصفحات. لذا أنصحك أن تبتعد عن الغرور والصلافة، فمصر كانت وما زالت منبع الفن واللغة وكل شيء."

