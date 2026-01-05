الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نقابة المهن التمثيلية تنعي والدة المخرج حسني صالح

حسني صالح
حسني صالح
18 حجم الخط

نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، والدة المخرج حسني صالح، حيث أصدرت بيانًا جاء فيه: “تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى والدة المخرج حسني صالح، التي وافتها المنية، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أسرتها الكريمة ومحبيها الصبر والسلوان، وتتقدم النقابة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى المخرج حسني صالح، وكافة أفراد أسرته في هذا المصاب الأليم”

 

نقابة المهن التمثيلية

 

وكان قد أعلن المخرج حسني صالح عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وفاة والدته.


وقال المخرج حسني صالح: إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله والدتي، برجاء الدعاء لها بالرحمة.

وتابع: صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بجامع مستشفى المقاولون العرب، ولم يحدد موعد العزاء حتى الآن.

وفي وقت سابق كان قد رد المخرج حسني صالح على تصريحات الفنان السوري سلوم حداد التي انتقد خلالها نطق بعض الفنانين المصريين للغة العربية، مؤكدًا أن مصر ستظل منبع الفن واللغة.

وكتب صالح عبر حسابه على "فيسبوك":"سخرية الفنان سلوم من معظم ممثلي مصر في اللغة العربية غير مقبولة، وأحب أوضح لك أن أعظمكم وأهمكم يبدون أقزامًا بجانب محمد رياض، أحمد عبد العزيز، كمال أبو ريا، مفيد عاشور، وأيمن عزب، بل إن جميع طلبة معهد التمثيل في مصر يجيدون اللغة العربية بشكل أفضل. ولو بدأت أعدد لك أسماء ممثلين مصريين يتفوقون في اللغة، فلن تكفيني الصفحات. لذا أنصحك أن تبتعد عن الغرور والصلافة، فمصر كانت وما زالت منبع الفن واللغة وكل شيء."

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حسني صالح المخرج حسني صالح أشرف زكي

الأكثر قراءة

الهبرد يرتفع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

انطلاق البعثة التجارية لقطاعي التغليف والأغذية إلى أبيدجان 11 يناير

السيسي ووزير خارجية السعودية يؤكدان ضرورة التوصل لحلول سلمية لأزمات المنطقة (صور)

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الإثنين (تحديث لحظي)

تأكيدا لـ فيتو.. إبراهيم عادل أساسيا، حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر أمام بنين

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الإثنين 5 يناير 2026

تفاصيل تطور الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض بقيادة الرئيس السيسي وولي العهد

السيسي يوجه بتطوير خدمات الحوسبة السحابية والتوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات محليًا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في مسابقة الأم المثالية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: الإسلام جاء للحد من تعدد الزوجات والزواج بواحدة هو الأصل

تفسير رؤية الثعلب في المنام وعلاقتها بمواجهة مشاكل مع الأقارب

الإفتاء توضح حكم الدعاء في الصلاة بقضاء حاجة من أمور الدنيا

المزيد
الجريدة الرسمية