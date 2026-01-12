الإثنين 12 يناير 2026
ثقافة وفنون

نقابة الممثلين تقيم ماستر كلاس للمخرج كريم الشناوي غدا

كريم الشناوي
كريم الشناوي
تقيم، غدا الثلاء، نقابة المهن التمثيلية ماستر كلاس للمخرج الشاب  كريم الشناوي، حيث وجهت الدعوة لأعضاءها، وأقسام المسرح بالجامعات، وطلبة المعهد العالي للفنون المسرحية، لحضور الماستر كلاس الذي يقدمه المخرج كريم الشناوي، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على مسرح جراند طيبة بمدينة نصر.

ويأتي الماستر كلاس ضمن فعاليات مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي، في إطار حرص النقابة على دعم الحركة المسرحية، وتبادل الخبرات الفنية، وإتاحة مساحات تعليمية وتفاعلية تجمع بين المحترفين والدارسين والمهتمين بصناعة المسرح.

ومن المقرر أن يتناول كريم الشناوي خلال اللقاء عددًا من المحاور المتعلقة بالإخراج، وتجربته الفنية، وآليات العمل مع الممثل، بما يثري خبرات الحضور ويعزز الجانب التطبيقي لديهم.

وتؤكد النقابة ترحيبها بجميع الفئات المستهدفة للمشاركة في الفعالية، في إطار دورها المستمر في دعم وتطوير الكوادر الفنية الشابة.

 

فيلم السادة الأفاضل

من جانب آخر احتفل مؤخرًا المخرج كريم الشناوي بعرض فيلم “السادة الأفاضل” بدور العرض داخل وخارج مصر، وحقق العمل نجاحا كبيرًا.

يعد فيلم “السادة الأفاضل” من أبرز الإنتاجات السينمائية المصرية المنتظرة لعام 2025، وهو من إنتاج مصطفى صقر، محمد عز الدين، وكريم الشناوي، بالتعاون بين شركات الإنتاج: بوليت بروف فيلمز، سي سينما برودكشن، فيلم سكوير، ريد ستار، بداية فيلمز، وإمباير.

يشارك في بطولة "السادة الأفاضل" نخبة من نجوم السينما المصرية من بينهم محمد ممدوح، بيومى فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، ودنيا ماهر.

الجريدة الرسمية