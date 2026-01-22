خريطة الذهب في مصر.. عيار 21 "ملك الصعيد".. و"18" أيقونة القاهرة والوجه البحري.. كيف ترسم الجغرافيا أذواق المصريين؟

18 حجم الخط

في قلب الصاغة بمحافظات الجمهورية، تختلط رائحة التاريخ ببريق المعدن الأصفر، تكتشف أن الذهب في مصر ليس مجرد وعاء للادخار، بل هو بطاقة هوية تعكس ثقافة كل إقليم، وبينما تقفز أسعار الذهب لمستويات تاريخية في مطلع عام 2026، حيث لامس عيار 24 حاجز الـ 7500 جنيه، تظل بوصلة الشراء في المحافظات محكومة بتقاليد موروثة واحتياجات اجتماعية متباينة.

صعيد مصر.. عيار 21 هو العملة الصعبة

يظل عيار 21 هو الحاكم بأمره في محافظات الوجه القبلي، وبالتحديد في محافظات أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر، وأسوان، حيث يرى أبناء الصعيد أن عيار 21 هو الذهب الحقيقي، بسبب لونه الأصفر الفاقع الذي يرمز للثراء، وسهولة إعادة بيعه بمصنعية أقل مقارنة بالأعيرة الأخرى.

ويميل المواطنون هناك لشراء المشغولات الذهبية للزينة، أكثر من السبائك والجنيهات الذهب، حيث يفضلون شراء الغوايش الثقيلة، و"الكردان"، وهذا لأنهم يعتبرون الذهب هناك مخزنا للقيمة للأزمات الكبرى وليس مجرد زينة عابرة.

القاهرة والإسكندرية.. عيار 18 لغة العصر

أما في المدن الكبرى والمناطق الحضرية، تتبدل الآية لصالح عيار 18، حيث يفضل سكان الوجه البحرى، والمدن السياحية مثل الإسكندرية وشرم الشيخ، التصاميم الرقيقة والعصرية التي يوفرها عيار 18، نظرا لصلابته التي تسمح بتشكيل العديد من الموديلات العالمية.

ومن هنا يدور البحث حول البراند، والشكل الجمالي الذي يناسب العمل والحياة اليومية، مع وعي متزايد بالاستثمار في السبائك عيار 24 بجانب المشغولات.

الأرياف والقرى عيار 21 يتصدر المشهد

وبالنسبة لقرى الدلتا والوجه البحري، يسير المواطنون على نهج الصعيد ولكن بمرونة أكثر، وهذا لأنه لا تزال "شبكة" العروس تقيم بوزن الذهب عيار 21، ويعتبر الانتقال لعيار 18 في بعض القرى مخاطرة بقيمة المهر الاجتماعية.

عيار 24 والجنيه الذهب

وبالرغم من اختلاف أذواق المواطنين في الصعيد ووجه بحري، حول طبيعة شراء عيار الذهب المناسب لهم، إلا أن الرغبات توحدت في كافة المحافظات نحو شراء السبائك والجنيهات الذهب، التي تأتي عبارة عن عيار 24 و21، ولذلك فإنه مع وصول سعر الجنيه الذهب إلى أكثر من 52 ألف جنيه، أصبح المواطن يقتطع جزءا من مدخراته لشراء "الذهب الخام" للهروب من تكاليف المصنعية المرتفعة.

الأعيرة "المهجورة" والاقتصادية

هناك العديد من التساؤلات في الشارع المصري، حول أسباب عدم الإقبال على الأعيرة الأخرى، بالرغم جودة ونقاء البعض، بالإضافة إلى التكلفة الاقتصادية الأقل للأعيرة الأخرى، حيث يكمن السر في سياسة التداول المحلية، وهذا لأن عيار 22 غير منتشر كمشغولات في مصر، وأغلب الموجود منه ذهب وافد من دول الخليج، بالإضافة إلى أن المصانع المصرية لا تنتجه بشكل تجاري واسع لمرونته الشديدة التي تجعله سهل الالتواء.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقط، ولكن عند الذهاب لبيع قطعة عيار 22 لمحل صاغة، غالبا ما يسعرها بسعر عيار 21، والسبب أن التاجر سيعيد صهرها، وبما أنها قطعة فريدة وسط كميات كبيرة من عيار 21، فإنه يشتريها بسعر العيار الأدنى لضمان هامش الأمان عند إعادة السبك والتحليل، إلا في حالات نادرة جدا إذا كان المحل يتعامل في الكسر بدقة ميزان حساسة.

عيار 14 الرهان الصعب والحل الاقتصادي

مع تخطي عيار 21 حاجز الـ 6500 جنيه في 2026، ظهر عيار 14 كمحاولة لكسر حدة الأسعار، حيث يوجد هناك حالة اقبال متذبذبة عليه في المدن الكبرى، حيث يفضله البعض هدايا الخطوبة البسيطة أو الخواتم ذات التصاميم شديدة الرقة، حيث يسجل سعره حوالي 4300 جنيه.

ويواجه عيار 14 مقاومة شرسة في الأرياف والصعيد، حيث يوصف شعبيا بأنه ذهب صيني، أو مخلوط بنحاس، مما يجعل المواطن يفضل شراء جرامات أقل من عيار 21 على شراء طقم كامل من عيار 14.

تفضيلات عيارات الذهب في الصعيد ووجه بحري

وأكد عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، أن محافظات الصعيد، تضع عيار 21 في مرتبة "المقدس"، مشيرا إلى أن أهل الصعيد يفضلون عيار 21 لتناسقه مع لون بشرتهم المائلة للسمرة، حيث يميل لونه للأحمر الفاقع، وهو ما يعكس الوجاهة الاجتماعية لديهم".

وأوضح، أن الشراء في الصعيد ليس للزينة فقط، بل "للخزينة" في المقام الأول، فالقطعة الذهبية يجب أن تكون ذات وزن ثقيل ونسبة ذهب نقية، مما يجعل عيار 21 الخيار الأوحد الذي يجمع بين القيمة والتقاليد.

وتابع: على النقيض تماما، يسيطر عيار 18 على أسواق القاهرة الكبرى والإسكندرية، مشيرا إلى أن حجم الطلب على عيار 18 في القاهرة الكبرى يصل إلى 80% من إجمالي المبيعات.

وأشار، إلى أن سكان المدن يميلون إلى المشغولات الرقيقة، والأطقم العصرية، التي تناسب نمط الحياة السريع والعمل، وعيار 18 يتميز بصلابة تسمح بتشكيل موديلات عالمية، وهو ما يجذب الفئات الشبابية التي تبحث عن الجمالية أكثر من الوزن الخام.

وتعتبر خريطة الذهب في مصر ليست مجرد أرقام، بل هي انعكاس لوعي مالي يتراوح بين الاستثمار في الجمال بمدن الحضر، والاستثمار في الأمان بمدن الصعيد، ورغم اختلاف العيارات، يبقى الذهب هو الملاذ الآمن الذي لا يتواجد في بيوت المصريين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.