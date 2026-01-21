الأربعاء 21 يناير 2026
اقتصاد

عضو شعبة الذهب يتوقع تخطي سعر عيار 21 الـ7 آلاف جنيه

الذهب، فيتو
أسعار الذهب، قال علاء السنوسي عضو شعبة الذهب، إن الارتفاعات الحالية في أسعار الذهب لن تستمر بشكل متواصل دون توقف، موضحًا أن السوق قد يشهد فترة من الهدوء أو التراجع المؤقت خلال الأيام المقبلة.

وأكد أن هذا التراجع يأتي في إطار ما يُعرف بحركة التصحيح السعري، وهي أمر طبيعي بعد أي صعود قوي وسريع.

وأضاف في مداخلة هاتفية  ببرنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ هذا التراجع المتوقع لن يكون كبيرًا، مشيرًا إلى أن سعر الذهب ستعاود الارتفاع مرة أخرى بعد فترة الاستقرار، وبمستويات أعلى من تلك التي توقفت عندها.

وأوضح أن السوق مرشح لموجة جديدة من الصعود القوي خلال الأيام المقبلة، واصفًا هذا الارتفاع المحتمل بأنه قد يكون “جنونيًا” مقارنة بالمستويات الحالية.

وتوقع خبير صناعة الذهب أن يتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 حاجز الـ 7 آلاف جنيه خلال فترة قصيرة، وتحديدًا مع اقتراب منتصف شهر فبراير، مؤكدًا أن هذه التوقعات تأتي في ظل المؤشرات الحالية لحركة السوق.

وشدد على أن الذهب يتحرك صعودًا وهبوطًا بشكل يشبه الميزان أو الترمومتر، لكنه في المجمل يتجه نحو الصعود.

ونصح علاء السنوسي المواطنين بعدم الاحتفاظ بالسيولة النقدية، مؤكدًا أن التوجه إلى شراء الذهب في الوقت الحالي يظل خيارًا آمنًا، حتى في حال حدوث تراجعات مؤقتة.

وأوصى بأن تكون أفضل أشكال الشراء متمثلة في السبائك أو الجنيهات الذهبية، باعتبارها أكثر استفادة من تحركات الأسعار وأقل تأثرًا بالمصنعية.

