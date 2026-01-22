الخميس 22 يناير 2026
موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني بالجامعات 2025-2026

الفصل الدراسي الثاني
الفصل الدراسي الثاني بالجامعات
يتساءل طلاب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية عن موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني  2025-2026، خاصة مع انتهاء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول. 

وبدأ طلاب الجامعات في أداء امتحانات منتصف العام الدراسي 2025-2026 اعتبارا من شهر ديسمبر الماضي، على أن تنتهي الامتحانات وفقا للخريطة المعلنة من المجلس الأعلى للجامعات اليوم الخميس 22 يناير.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني بالجامعات

حدد المجلس الأعلى للجامعات في وقت سابق، موعد بدء الفصل الدراسي الثاني بالجامعات للعام الدراسي الحالي 2025-2026، حيث تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول اليوم الخميس 22 يناير بجميع الكليات، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارا من السبت 24 يناير القادم.

وتستمر الإجازة حتى 5 فبراير 2026، ليبدأ الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي أول أيامه في 7 فبراير 2026.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025-2026 

وحدد المجلس الأعلى للجامعات،الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025/2026، والذي بدأ يوم السبت 20 سبتمبر الماضي، وجاءت كالتالي:

  • بدأ العام الدراسي السبت 20 سبتمبر 2025.
  • أقيمت امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول"Mid – Term" خلال الـ3 أسابيع الأولى من شهر نوفمبر حسب كل كلية.
  • استمرت الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 15 أسبوعًا.
  • انتهت الدراسة بالفصل الدراسي الاول الخميس 1 يناير 2026.
  • بدأت امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت 3 يناير 2026.
  • تنتهى امتحانات الفصل الدراسي الأول الخميس 22 يناير 2026.
  • تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 24 يناير 2026.
  • تنتهي إجازة منتصف العام الدراسي الخميس 5 فبراير 2026.
  • يبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 7 فبراير 2026.
  • تُقام امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني"Mid – Term" خلال الـ3 أسابيع الأولى من شهر أبريل حسب كل كلية.
  • تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الثاني  لمدة 15 أسبوعًا.
  • تنتهى الدراسية بالفصل الدراسي الثاني، الخميس 21 مايو 2026.
  • تجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري مايو ويونيو 2026، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

