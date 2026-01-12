وزيرة الخارجية الأيرلندية: سأزور معبر رفح وأثمن الدور المصري في تعزيز الاستقرار بالمنطقة

18 حجم الخط

قالت هيلين ماكنتي، وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الأيرلندية، إن بلادها تثمن المواقف المصرية الداعمة لتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته، اليوم، مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث أكدت حرص أيرلندا على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن مصر تمتلك فرصًا هائلة للنمو في العديد من القطاعات، وأن الروابط بين البلدين قوية ومتنامية.

وأضافت ماكنتي أن أيرلندا تتطلع إلى تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، مثمنة في الوقت ذاته الدور المصري المحوري في تهدئة الأوضاع بقطاع غزة.

وشددت وزيرة الخارجية الأيرلندية على ضرورة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة، مؤكدة أهمية السماح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.

وأعلنت ماكنتي أنها ستقوم غدًا بزيارة معبر رفح، للاطلاع على الجهود المبذولة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدة ضرورة التركيز على حل الدولتين باعتباره الإطار الشامل لتحقيق السلام في المنطقة.

وتطرقت الوزيرة الأيرلندية إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية، موضحة أنها بحثت مع وزير الخارجية المصري الأوضاع في اليمن ولبنان وسوريا وأوكرانيا، معربة عن قلقها الشديد إزاء تطورات الوضع في إيران، وداعية إلى وقف العنف وتغليب الحلول السلمية.

كما أشارت إلى أن أيرلندا تعمل بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين والأمريكيين من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة في أوكرانيا، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين.

