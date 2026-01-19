خلاف إسرائيلي أمريكي، تل أبيب ترفض فتح معبر رفح

18 حجم الخط

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في تقرير لها اليوم الاثنين، أن الحكومة الإسرائيلية قررت عدم فتح معبر رفح في الوقت الراهن، في خطوة وصفت داخل أروقة صنع القرار في تل أبيب بأنها نتيجة توتر حاد مع الإدارة الأمريكية.

إسرائيل ترفض فتح معبر رفح



اعتبر مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أن رفض تل أبيب فتح معبر رفح، يعد بمثابة انتقام من صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر والمبعوث ستيف ويتكوف في ظل تصاعد الخلاف مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك حسبما نقلت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية.

وحسم الكابينت الأمني الإسرائيلي المصغر، قراره برفض الطلب الأمريكي بفتح المعبر، رغم الضغوط المتزايدة، على خلفية خلافات عميقة بشأن تشكيل المجلس التنفيذي المشرف على إعادة إعمار قطاع غزة.

خلاف أمريكي إسرائيلي

وقال مسؤول إسرائيلي إن إدخال تركيا وقطر إلى هذا المجلس تم رغم أنف نتنياهو، ولم يكن جزءا من التفاهمات الأصلية بين واشنطن وتل أبيب.

وأضاف المسؤول أن هذه الخطوة جاءت كـ"رد انتقامي" من كوشنر وويتكوف، بسبب إصرار نتنياهو على عدم فتح معبر رفح قبل استعادة بقايا جثة الأسير الإسرائيلي ران جويلي، معتبرا أن واشنطن تجاوزت إسرائيل عمدا في إعلان تشكيل الهيئة الجديدة.

ويأتي القرار الإسرائيلي في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطته المتعلقة بقطاع غزة، والتي تضمنت الكشف عن "المجلس التنفيذي لغزة"، بمشاركة كوشنر وويتكوف، إلى جانب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ومسؤول قطري رفيع، دون تنسيق مسبق مع الحكومة الإسرائيلية، بحسب تل أبيب.

