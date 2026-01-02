أنجلينا جولي أمام معبر رفح، محاولة لتسليط الضوء على معاناة أهالي غزة

18 حجم الخط

أجرت النجمة العالمية والمبعوثة الإنسانية، أنجلينا جولي، اليوم، زيارة إلى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، في مهمة إنسانية رفيعة المستوى تهدف إلى تفقد الأوضاع الميدانية على الحدود المصرية الفلسطينية ومتابعة عمليات الإغاثة الدولية.

الدعم الدولي لإغاثة المتضررين

ورافقت "جولي" خلال جولتها السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة سابقا، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وأروا جاييري ممثلة وزارة الخارجية الأمريكية، في تحرك يعكس التنسيق المشترك لمتابعة الملف الإنساني، في حضور اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

كما شملت الجولة زيارة مخازن المساعدات التابعة للهلال الأحمر المصري، حيث أشادت بالجهود المبذولة لتنظيم وتأمين تدفق القوافل الإغاثية والطبية إلى قطاع غزة.

وتأتي هذه الزيارة في ظل اهتمام دولي واسع بالدور المحوري الذي تلعبه مصر في إدارة الأزمة الإنسانية، حيث تسعى "جولي" من خلال موقعها كمبعوثة إنسانية إلى تسليط الضوء على حجم المعاناة وضرورة تعزيز الدعم الدولي لإغاثة المتضررين.

وأكدت أنجلينا جولي، أن زيارتها لمعبر رفح البري تأتي للاطلاع على الأوضاع الإنسانية وجهود إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأشارت إلى ضرورة إيصال مزيد المساعدات بأقرب وقت ممكن إلى قطاع غزة، حيث يواجه أهالي غزة معاناة شديدة ومأساة إنسانية.

من جانبه، قال اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إن معبر رفح البري مفتوح من الجانب المصري، ولم يتم إغلاقه منذ السابع من يناير 2023، مشيرا إلى إغلاق إسرائيل للمعبر من الجانب الآخر.

وأشار المحافظ إلى أن جميع الأجهزة المصرية على أهبة الاستعداد لاستقبال الجرحى والمرضى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية.

تأتي هذه الزيارة في إطار الاهتمام الدولي المتزايد بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والتأكيد على دعم الجهود المصرية في استقبال المصابين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

