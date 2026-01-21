روسيا تكشف عن الصفقة التالية للولايات المتحدة بعد السيطرة على جرينلاند

18 حجم الخط

جرينلاند، قال كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الصفقة الأمريكية التالية بعد جرينلاند قد تكون كندا، في تصريح لافت يعكس رؤية موسكو للتحركات الأمريكية الأخيرة على الساحة الجيوسياسية.

قراءة روسية لطموحات واشنطن الاستراتيجية بعد السيطرة على جرينلاند

ويأتي تصريح مبعوث بوتين في سياق حديث متزايد عن سعي الولايات المتحدة لتعزيز نفوذها الجغرافي والاستراتيجي، خاصة في مناطق الشمال والقطب الشمالي، حيث تُعد جرينلاند وكندا من أهم المناطق ذات الثقل الأمني والاقتصادي في العالم.

من جرينلاند إلى كندا.. توسع جغرافي أم نفوذ سياسي للولايات المتحدة؟

وبحسب المراقبين، فإن الإشارة إلى كندا لا تعني بالضرورة صفقة تقليدية، بل قد تعكس مخاوف روسية من تمدد النفوذ الأمريكي سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا داخل الفضاء الجغرافي القريب من القطب الشمالي، في ظل المنافسة الدولية المتصاعدة.

تصريحات تحمل أبعادًا سياسية ورسائل غير مباشرة

ويرى محللون أن تصريحات المبعوث الروسي تحمل رسائل سياسية موجهة إلى واشنطن وحلفائها، مفادها أن روسيا تراقب عن كثب التحركات الأمريكية، وتربط بين ملف جرينلاند ونمط أوسع من السلوك الاستراتيجي للولايات المتحدة.

القطب الشمالي في قلب الصراع الدولي الجديد

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه القطب الشمالي اهتمامًا غير مسبوق من القوى الكبرى، نظرًا لموقعه الاستراتيجي وثرواته الطبيعية والممرات البحرية الجديدة، ما يجعله أحد أبرز ميادين التنافس الدولي في المرحلة المقبلة.

