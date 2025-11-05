الأربعاء 05 نوفمبر 2025
مياه الدقهلية ترفع حالة الطوارئ تحسبا لسقوط الأمطار

أعلنت مياه الدقهلية رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس، حيث تقوم فرق العمل بأعمال التطهير على مدار الساعة.

جاء ذلك في ضوء حالة عدم الاستقرار التي تشهدها محافظة الدقهلية واحتمالية سقوط أمطار في أي وقت.

رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع فروع وإدارات الشركة

وجّه المهندس متولي الطنطاوي، القائم بتسيير أعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع فروع وإدارات الشركة، ومتابعة جاهزية المعدات وفرق الطوارئ للتعامل الفوري مع أي طارئ محتمل.

استمرار المتابعة الميدانية المكثفة

وأكد على استمرار المتابعة الميدانية المكثفة من خلال فرق الطوارئ المنتشرة بمختلف المراكز والمدن، مع مراجعة مواقع تمركز المعدات والسيارات المجهزة لشفط المياه، وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بالغرفة الرئيسية لمتابعة الموقف أولًا بأول، والتنسيق المستمر مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

