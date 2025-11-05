مياه الدقهلية ترفع حالة الطوارئ تحسبا لسقوط الأمطار

أعلنت مياه الدقهلية رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس، حيث تقوم فرق العمل بأعمال التطهير على مدار الساعة.

جاء ذلك في ضوء حالة عدم الاستقرار التي تشهدها محافظة الدقهلية واحتمالية سقوط أمطار في أي وقت.

رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع فروع وإدارات الشركة

وجّه المهندس متولي الطنطاوي، القائم بتسيير أعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع فروع وإدارات الشركة، ومتابعة جاهزية المعدات وفرق الطوارئ للتعامل الفوري مع أي طارئ محتمل.

استمرار المتابعة الميدانية المكثفة

وأكد على استمرار المتابعة الميدانية المكثفة من خلال فرق الطوارئ المنتشرة بمختلف المراكز والمدن، مع مراجعة مواقع تمركز المعدات والسيارات المجهزة لشفط المياه، وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بالغرفة الرئيسية لمتابعة الموقف أولًا بأول، والتنسيق المستمر مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.