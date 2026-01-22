دراما تاريخية جديدة على نتفليكس بعنوان "The East Palace"

18 حجم الخط

كشفت منصة نتفليكس العالمية عن الملامح الأولى لدراما الغموض والفانتازيا المرتقبة "The East Palace"، وذلك خلال فعالية "Next on Netflix 2026 Korea" التي أقيمت مساء أمس في العاصمة الكورية سيول لاستعراض قائمة الأعمال الكورية المقرر عرضها خلال العام الجاري.

مسلسل The East Palace

وتدور أحداث المسلسل حول قصة "جو تشون" والذي يؤدي دوره النجم نام جو هيوك، وهو محارب يمتلك القدرة على التنقل بين عالمي الأحياء والأموات، و"ساينج جان" وتؤدي دورها الممثلة روه يون سيو، وهي وصيفة في البلاط الملكي تتميز بقدرة استثنائية على سماع أصوات الأرواح.

وتتقاطع طرق الثنائي عندما يستدعيهما الملك للتحقيق في أسرار "القصر الملعون" وفك طلاسم الحوادث الغامضة التي تكتنفه.

ويجسد نام جو هيوك شخصية "جو تشون" الذي يسخر قدراته القتالية وسيفه لمواجهة الأرواح والقضاء عليها، محاولًا حل سلسلة من الجرائم الملكية المريبة، في المقابل، تبرز روه يون سيو في دور الوصيفة "ساينج غانج"، التي طالما اعتبرت قدرتها على سماع الموتى لعنة تلازمها طوال حياتها، قبل أن تستخدم هذه الميزة لكشف الخفايا المظلمة للقصر الشرقي بالتعاون مع "جو تشون".

أما الممثل القدير تشو سونج وو، فيلعب دور الملك، وهي شخصية تتسم بالتعقيد والغموض، حيث يقوم باستدعاء البطلين سرًا لتولي مهمة حل الألغاز التي تهدد أركان مملكته.

هذا وقد أعلنت نتفليكس رسميا عن جدولة عرض مسلسل "The East Palace" خلال الربع الثالث من العام الحالي 2026، ليكون أحد أبرز رهانات المنصة في الدراما الكورية لهذا الموسم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.