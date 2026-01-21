دراما وسينما وبرامج واقع، نتفليكس تكشف عن قائمة إنتاجاتها الكورية 2026 (فيديو)

18 حجم الخط

أعلنت منصة "نتفليكس" العالمية، صباح اليوم، عن قائمتها المرتقبة للمحتوى الكوري لعام 2026، كاشفة عن لمحات أولية لأبرز الأعمال التي ستعرض خلال العام الجاري.

واستهل العرض الترويجي بظهور الثنائي "جو يون جونج" و"كيم سون هو"، بطلا العمل الرومانسي الكوميدي الناجح مؤخرا "Can This Love Be Translated"، حيث قاما بتقديم المجموعة الجديدة التي تضم نخبة من المسلسلات والأفلام وبرامج الترفيه.

قائمة أعمال نتفليكس الكورية بعام 2026

وتضمنت القائمة الحصرية لإنتاجات نتفليكس الأصلية لعام 2026 مجموعة متنوعة من الأعمال المرتقبة، وهي كالتالي:

Boyfriend on Demand (بطولة جيسو، وسيو إن جوك).

Take Charge of My Heart (بطولة كيم يونج كوانج، وتشا سو بين)

Our Sticky Love (بطولة جونج هاي إن، وها يونج).

Single’s Inferno 5 (الموسم الخامس من برنامج الواقع الشهير).

Tantara (بطولة سونج هي كيو، وجونج يو)

Pavane (بطولة جو آه سونج، وبيون يو هان، ومون سانج مين).

Notes From the Last Row (بطولة تشوي مين سيك، وتشوي هيون ووك، وهو جون هو).

The Scandal (بطولة سون يي جين، وجي تشانج ووك، ونانا).

Mousetrap (بطولة ريو جون يول، وسول كيونج جو).

Road (عنوان مؤقت) (بطولة سون سوك كو، وناجاياما إيتا).

The Art of Sarah (بطولة شين هاي سون، ولي جين ووك).

Teach You a Lesson (بطولة كيم مو يول).

Agents of Mystery 2 (الموسم الثاني).

Bloodhounds 2 (بطولة وو دو هوان، ولي سانج يي، والنجم "رين").

Ready or Not: Texas.

Husbands in Action (بطولة جين سون كيو، وغونغ ميونغ).

The Wonderfools (بطولة بارك أون بين، وتشا أون وو).

The East Palace (بطولة نام جو هيوك، ورو يون سيو، وتشو سونج وو).

If Wishes Could Kill (بطولة جيون سو يونج، وكانج مينا، وبايك سون هو).

Dead-End Job (بطولة لي جاي ووك، وجو مين سي، وكيم مين ها، ولي هي جون).

