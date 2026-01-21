ترامب: حماس وافقت على تسليم سلاحها والأسابيع المقبلة حاسمة لاختبار جدية الالتزام

18 حجم الخط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن البدء في إعمار قطاع غزة سيمثل خطوة مفصلية نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن الاستقرار الاقتصادي وإعادة البناء يمكن أن يفتحا الباب أمام مرحلة جديدة تنهي سنوات طويلة من الصراع والتوتر في المنطقة.

ترامب: حركة حماس وافقت على تسليم سلاحها والأسابيع المقبلة ستكون حاسمة

وأوضح ترامب في كلمته أمام مؤتمر دافوس أن حركة حماس وافقت على تسليم سلاحها، مشيرًا إلى أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لاختبار جدية هذا الالتزام. وأضاف أن الولايات المتحدة ستراقب التطورات عن كثب، محذرًا من أنه في حال عدم الالتزام، “سيتم التخلص منهم بسرعة”، في إشارة إلى خيار الحسم العسكري.

قلق أمريكي من الوضع في لبنان ومشكلة حزب الله

وتطرق الرئيس الأمريكي إلى الوضع في لبنان، مؤكدًا وجود “مشكلة مع حزب الله”، ومشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستكشف طبيعة التطورات هناك. وألمح ترامب إلى أن واشنطن تتابع الملف اللبناني ضمن سياق أوسع يتعلق بأمن المنطقة واستقرارها.

ترامب: استخدام القاذفات ضد إيران كان ضرورة لتحقيق السلام

وفيما يتعلق بإيران، قال ترامب إنه لولا استخدام القاذفات ضدها لما تحقق السلام في المنطقة، معتبرًا أن التحرك العسكري الأمريكي لعب دورًا حاسمًا في ردع طهران وتغيير موازين القوى الإقليمية.

ترامب: نجحنا في إنهاء البرنامج النووي الإيراني

واختتم ترامب تصريحاته بالتأكيد على أنه لولا تدخل واشنطن لتمكنت إيران فعليًا من امتلاك السلاح النووي خلال فترة لا تتجاوز شهرين.

