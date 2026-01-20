القبض على المتهمين بسرقة حقائب السيدات بالدراجة النارية في الطالبية

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من القبض على مسجلين خطر لقيامه بسرقة حقائب سيدات بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وذلك فور أن وردت معلومات لقوات الأمن تفيد قيام شخصين لهم معلومات جنائية، بسرقة حقائب السيدات عن طريق الخطف مستقلين دراجة نارية.

عقب أن تقدمت سيدة ببلاغ يفيد بتعرضها لسرقة حقيبتها من قبل شخصين وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما، وعند مواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر المتهمين بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أنه قام بالسرقة واستولى على الهاتف المحمول فقط، وتخلص من الحقيبة لضمان إخفاء الأدلة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الحكم على التيك توكر مداهم بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة التيك توكر مداهم ، بالسجن 3 سنوات بتهمة حيازة وتعاطي مواد مخدرة.

واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مداهم صانع محتوى– مقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.

وذلك بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وشراء السيارات والدراجات النارية وتأسيس الشركات.

