حجازي أساسيًّا، التشكيل الرسمي لمباراة الهلال ضد نيوم في الدوري السعودي

الدوري السعودي، أعلن الإيطالي سيميوني إنزاجي المدير الفني لنادي الهلال، عن تشكيل الفريق الرسمي الذي يخوض مباراة نيوم، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من مسابقة دوري روشن للمحترفين، والتي تقام على أرضية ملعب المملكة أرينا.

تشكيل الهلال ضد نيوم 

حراسة المرمى: محمد الربيعي.

خط الدفاع: حمد اليامي، بابلو ماري، حسان تمبكتي، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، سيرجي سافيتش.

خط الهجوم: مالكوم فيليب، داروين نونيز، ماركوس ليوناردو.

تشكيل نيوم أمام الهلال السعودي

حراسة المرمى: لويس ماكسيميانو.

خط الدفاع: محمد البريك - أحمد حجازي - خليفة الدوسري - عون السلولي - فارس عابدي.

خط الوسط: سايمون بوابري - سلمان الفرج - أمادو كوني - سعيد بن رحمة.

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت.

بابلو ماري يشارك لأول مرة مع الهلال 

وتشهد مباراة الهلال أمام نيوم، مشاركة بابلو ماري أساسيا للمرة الأولي، وذلك بعد التعاقد معه خلال الفترة الماضية، قادما من فيورنتينا الإيطالي، بعد حسم الاتفاق على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية الخاصة بالصفقة.

ويغيب سالم الدوسري، عن مباراة الهلال أمام نيوم، وذلك بسبب الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية، والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق.

 

