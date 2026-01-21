الأربعاء 21 يناير 2026
وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري

عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات بعدد من محافظات المرحلة الأولى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والجهات التابعة والشركات المنفذة للمشروعات واستشارى المشروع.

متابعة وزارة الاسكان لمشروعات "حياة كريمة"

ويأتي ذلك في إطار المتابعة الدورية التي تقوم بها وزارة الإسكان، للمشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

واستعرض الاجتماع عددا من مشروعات مبادرة "حياة كريمة" فى نطاق محافظات القليوبية، ودمياط والأقصر والغربية والمنوفية، حيث تم عرض تقريرًا عن موقف الأداء بالمشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان في تلك المحافظات، والتي شملت مشروعات مبانٍ خدمية مثل الوحدات الصحية ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي وخطوط الانحدار ووصلات منزلية للمياه والصرف الصحي.

المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

وأكد الوزير أهمية المتابعة الدورية والوقوف على حجم الإنجاز الذي تم تحقيقه بنسب تنفيذ المشروعات ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمتابعة الدقيقة على الأرض من مسئولي الوزارة يوميًا لكافة المشروعات، موجهًا بضرورة التواصل والتنسيق الكامل بين كل العناصر المنفذة للمشروعات، مع أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة والانتهاء من كافة الأعمال المتبقية لدخول المشروعات إلى الخدمة وتحقيق الاستفادة للمواطنين.

