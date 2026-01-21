الأربعاء 21 يناير 2026
وائل بدر مديرًا فنيًا لسلة الزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، عن التعاقد مع وائل بدر لتولي المهمة الفنية للفريق الأول لكرة السلة بالقلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة.

ويُعد وائل بدر أحد أبرز نجوم كرة السلة في تاريخ نادي الزمالك، حيث نجح خلال مسيرته لاعبًا في حصد العديد من الألقاب مع القلعة البيضاء، كما سبق له تولي القيادة الفنية لعدد من الأندية، من بينها الزمالك، الجزيرة، سبورتنج، والوحدة السوري.

كما حقق وائل بدر إنجازًا مميزًا على المستوى الدولي، بعدما تُوج مع المنتخب المصري بلقب البطولة العربية، التي أُقيمت في القاهرة عام 2024.

على جانب آخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للانطلاق في رحلة شاقة وطويلة مع بداية عام 2026، حيث يجد «الفارس الأبيض» نفسه أمام جدول مباريات مزدحم يغطي ثلاث بطولات مختلفة في آن واحد. 

ويطمح الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال إلى استغلال شهر يناير الجاري لتحقيق انطلاقة قوية تضمن له الاستمرار في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية، وسط ترقب جماهيري كبير لكيفية إدارة ضغط المباريات. 

طموح الدوري المصري وتعديلات الجدول

وعقب الفراغ من كأس الرابطة، تتحول البوصلة نحو بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يبحث الزمالك عن حصد النقاط الكاملة لتعزيز موقفه في جدول الترتيب.

القمة القارية في كأس الكونفدرالية

وفي منتصف المعارك المحلية، يبرز التحدي الأفريقي كأحد أهم محطات الفريق في يناير، حيث يضرب الزمالك موعدًا مع مواجهة مصرية خالصة على الصعيد القاري أمام نادي المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية، وذلك يوم الأحد 25 يناير وتمثل هذه المباراة عنق زجاجة للفريق في مسيرته نحو الحفاظ على هيبة “الأبيض” في القارة السمراء.

