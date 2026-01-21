الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك يستضيف "محمد خميس" بعد ظهوره وحيدا بالمدرجات لتشجيع الفريق

المشجع الزملكاوي
المشجع الزملكاوي
18 حجم الخط

استقبل الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المشجع الزملكاوي المعروف محمد خميس والذي كان حديث مواقع التواصل الاجتماعي في الظهور وحيدا بمدرجات استاد برج العرب لمؤازرة فريق الكرة أمام النادي المصري، وذلك على هامش تدريبات الفريق الجماعية، و​في مشهد يجسد الروابط القوية بين نادي الزمالك وجماهيره الوفية.

 

البنك المركزي: إيرادات السياحة ارتفعت إلى 5.5 مليار دولار خلال 3 أشهر

أفشة ومحمد عبد الله يسجلان، سيراميكا يبتعد بصدارة الدوري بفوز على الاتحاد السكندري

 

​جاءت هذه الزيارة في إطار حرص إدارة النادي والجهاز الفني على دعم المشجعين المخلصين وتقدير ارتباطهم الكيبر بكيان "مدرسة الفن والهندسة". 

وسادت أجواء من البهجة فور وصول خميس إلى ملعب التدريب، حيث حرص الجميع على الترحيب به بحفاوة بالغة.

حيث ​عقد أعضاء الجهاز الفني جلسة ودية مع محمد خميس، أعربوا خلالها عن تقديرهم لمساندته المستمرة للفريق في كافة الظروف.

كما  تهافت اللاعبون على التقاط الصور مع خميس لتوثيق هذه اللحظات، حيث قام قادة الفريق بإهداء "خميس" قميص النادي موقعًا من جميع اللاعبين كهدية تذكارية.

كما استمع اللاعبون لكلمات المشجع التحفيزية، مؤكدين له بذل أقصى جهد لإسعاد الجماهير في المنافسات القادمة.

من جانبه، أعرب محمد خميس عن سعادته الغامرة بهذا الاستقبال، مؤكدًا أن نادي الزمالك هو بيته الثاني، وأن رؤية اللاعبين والجهاز الفني عن قرب تمنحه طاقة إيجابية كبيرة، متمنيًا للفريق التوفيق في حصد البطولات المقبلة والفوز على النادى المصري والصعود من دور المجموعات.

​واختتم اللقاء بتأكيد الجهاز الفني أن أبواب النادي مفتوحة دائمًا لجماهيره العظيمة التي تعد اللاعب رقم 1 والداعم الأول للفريق في كافة التحديات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدرسة الفن والهندسة الزمالك المصري

مواد متعلقة

الجيش الأمريكي ينقل 7 آلاف معتقل داعشي من سوريا إلى العراق

البنك المركزي: إيرادات السياحة ارتفعت إلى 5.5 مليار دولار خلال 3 أشهر

أفشة ومحمد عبد الله يسجلان، سيراميكا يبتعد بصدارة الدوري بفوز على الاتحاد السكندري

ads

الأكثر قراءة

الدوري السعودي، تعادل سلبي بين نيوم والاتفاق في الشوط الأول بمشاركة أحمد حجازي

ارتفاع الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

طن الصويا يرتفع 1000 جنيه، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

انخفاض ملحوظ في سعر كرتونة البيض ببورصة الدواجن اليوم الأربعاء

محافظ القاهرة يستقبل سفير الأردن لبحث التعاون المشترك

دوري أبطال أوروبا، تعادل 1/1 بين جالاتا سراي وأتلتيكو مدريد في الشوط الأول

السيسي: رعاية ترامب لتسوية أزمة سد النهضة تفتح آفاقًا جديدة لانفراجة مرتقبة

إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 في عدد من المحافظات

خدمات

المزيد

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

طن الصويا يرتفع 1000 جنيه، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

ارتفاع الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عمرو الورداني: شعبان شهر رفع الأعمال وصيامه يعزز قبول الطاعات

حدثت في شعبان، قصة حادثة الإفك كما روتها السيدة عائشة بالبخاري

ما حكم قص الأظافر ليلًا؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية