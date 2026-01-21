الزمالك يستضيف "محمد خميس" بعد ظهوره وحيدا بالمدرجات لتشجيع الفريق

18 حجم الخط

استقبل الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المشجع الزملكاوي المعروف محمد خميس والذي كان حديث مواقع التواصل الاجتماعي في الظهور وحيدا بمدرجات استاد برج العرب لمؤازرة فريق الكرة أمام النادي المصري، وذلك على هامش تدريبات الفريق الجماعية، و​في مشهد يجسد الروابط القوية بين نادي الزمالك وجماهيره الوفية.

​جاءت هذه الزيارة في إطار حرص إدارة النادي والجهاز الفني على دعم المشجعين المخلصين وتقدير ارتباطهم الكيبر بكيان "مدرسة الفن والهندسة".

وسادت أجواء من البهجة فور وصول خميس إلى ملعب التدريب، حيث حرص الجميع على الترحيب به بحفاوة بالغة.

حيث ​عقد أعضاء الجهاز الفني جلسة ودية مع محمد خميس، أعربوا خلالها عن تقديرهم لمساندته المستمرة للفريق في كافة الظروف.

كما تهافت اللاعبون على التقاط الصور مع خميس لتوثيق هذه اللحظات، حيث قام قادة الفريق بإهداء "خميس" قميص النادي موقعًا من جميع اللاعبين كهدية تذكارية.

​

كما استمع اللاعبون لكلمات المشجع التحفيزية، مؤكدين له بذل أقصى جهد لإسعاد الجماهير في المنافسات القادمة.

من جانبه، أعرب محمد خميس عن سعادته الغامرة بهذا الاستقبال، مؤكدًا أن نادي الزمالك هو بيته الثاني، وأن رؤية اللاعبين والجهاز الفني عن قرب تمنحه طاقة إيجابية كبيرة، متمنيًا للفريق التوفيق في حصد البطولات المقبلة والفوز على النادى المصري والصعود من دور المجموعات.

​واختتم اللقاء بتأكيد الجهاز الفني أن أبواب النادي مفتوحة دائمًا لجماهيره العظيمة التي تعد اللاعب رقم 1 والداعم الأول للفريق في كافة التحديات.

