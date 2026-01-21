رئيس كوريا الجنوبية: بيونج يانج تنتج سنويًّا ما بين 10 و20 سلاحًا نوويًّا

18 حجم الخط

صرح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج بأن كوريا الشمالية تنتج سنويًّا ما بين 10 و20 سلاحًا نوويًّا، محذرًا من “خطر على العالم” إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لحل هذه المشكلة.

إنتاج مواد نووية كافية لصناعة 10-20 سلاحًا نوويًّا في العام

وبحسب شبكة “روسيا اليوم”، قال لي في مؤتمر صحافي بمناسبة العام الجديد: “لا يزال إلى الآن يتم إنتاج مواد نووية كافية لصناعة 10-20 سلاحًا نوويًّا في العام”.

ولفت إلى أن بيونج يانج تواصل في الوقت نفسه تطوير تكنولوجيا صواريخها البالستية البعيدة المدى التي تهدف للوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة.

أضاف: “في مرحلة ما، ستمتلك كوريا الشمالية الترسانة النووية التي تعتقد أنها ضرورية للحفاظ على النظام، إلى جانب قدرات الصواريخ البالستية العابرة للقارات القادرة على تهديد ليس فقط الولايات المتحدة، بل العالم أجمع”.

حل القضية النووية الكورية الشمالية

وحذر لي من أنه “إذا تراكمت كميات زائدة، فسيتم تصديرها إلى الخارج، خارج حدودها. وحينها سيظهر خطر عالمي”.

وبحسب لي، فإن اعتماد نهج واقعي أمر ضروري لحل القضية النووية الكورية الشمالية، و“تعليق إنتاج المواد النووية وتطوير الصواريخ البالستية العابرة للقارات، بالإضافة إلى وقف التصدير إلى الخارج، سيكون أيضا مكسبا للجميع”.

