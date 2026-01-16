السجن 5 سنوات لرئيس كوريا الجنوبية السابق بتهمة الفرض التعسفي للأحكام العرفية

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن محكمة سيول المركزية قضت على رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول بالسجن 5 سنوات بعد إدانته بفرضه التعسفي للأحكام العرفية في البلاد.

محاكمة رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول

وأصدرت محكمة سيول المركزية حكمها، في أول حكم يتعلق بالتهم الناجمة عن محاولة رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر عام 2024.

أزمة سياسية بسبب يون سوك يول

ويقبع الرئيس السابق رهن الاحتجاز منذ أشهر على خلفية الأزمة السياسية غير المسبوقة التي اندلعت عندما أعلن في الثالث من ديسمبر 2024 تعليق الحكم المدني في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من أربعة عقود وأثارت احتجاجات واسعة وتحركا برلمانيا عاجلا لإلغاء القرار.

وسبق لـ كوريا الجنوبية أن أدانت رؤساء دول سابقين عدة مرات. ففي عام 1996، أدين الرئيسان السابقان تشون دو هوان وروه تاي وو بتهمة التمرد والفساد على خلفية الانقلاب العسكري عام 1979 وما تلاه من أحداث.

وحكم على تشون دو هوان بالإعدام في البداية، ثم خفف الحكم إلى السجن المؤبد، بينما حكم على روه تاي وو بالسجن 22 عاما، ثم خفف إلى 17 عاما ونصف. وفي عام 1997، أصدر الرئيس كيم يونج سام عفوا عنهما.

