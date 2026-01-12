الإثنين 12 يناير 2026
بدء تحقيق كوريا الجنوبية في اتهامات اختراق طائراتها لأجواء الشمالية

أفادت وكالة "يونهاب" بأن السلطات الكورية الجنوبية شكلت فرقة عمل مشتركة بين الجيش والشرطة، اليوم الإثنين، للتحقيق في مزاعم كوريا الشمالية بأن طائرات مسيرة جنوبية توغلت في الشمال.

تحقيق سريع

وقال مكتب التحقيق الوطني التابع لوكالة الشرطة الوطنية في بيان صحفي إنه تم تشكيل فرقة عمل مشتركة تضم نحو 30 فردا، من بينهم 20 من الشرطة و10 من الجيش، مضيفا أن فرقة العمل المشتركة التي يرأسها مدير مكتب التحقيق الوطني، بدأت التحقيق.

وأوضح أن فرقة العمل المشتركة ستكشف الحقائق بوضوح من خلال إجراء تحقيق سريع وصارم.

ويأتي تشكيل فرقة العمل المشتركة بعد يومين فقط من توجيهات الرئيس لي جيه ميونغ يوم السبت بانطلاق تحقيق من قبل فريق مشترك بين الجيش والشرطة.

وزعمت كوريا الشمالية في بيان صدر يوم السبت الماضي عن المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري الشمالي أن كوريا الجنوبية انتهكت سيادتها بإرسال طائرات مسيرة في سبتمبر من العام الماضي وفي 4 يناير، مضيفة أن المسيرات تم إسقاطها بوسائل إلكترونية بالقرب من كيسونغ.

وفي اليوم نفسه، نفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اتهامات الشمال، كما أمر الرئيس لي بإجراء تحقيق فوري في مزاعم توغل الطائرات المسيرة في كوريا الشمالية، محذرا من أن مثل هذه الأعمال ستشكل جريمة خطيرة تهدد السلام في شبه الجزيرة الكورية والأمن الوطني في حالة تأكيدها.

تحقيق سريع كوريا الجنوبية كوريا طائرات مسيرة كوريا الشمالية

بدء تحقيق كوريا الجنوبية في اتهامات اختراق طائراتها لأجواء الشمالية

الجريدة الرسمية