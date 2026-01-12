بدء تحقيق كوريا الجنوبية في اتهامات اختراق طائراتها لأجواء الشمالية

18 حجم الخط

أفادت وكالة "يونهاب" بأن السلطات الكورية الجنوبية شكلت فرقة عمل مشتركة بين الجيش والشرطة، اليوم الإثنين، للتحقيق في مزاعم كوريا الشمالية بأن طائرات مسيرة جنوبية توغلت في الشمال.

تحقيق سريع

وقال مكتب التحقيق الوطني التابع لوكالة الشرطة الوطنية في بيان صحفي إنه تم تشكيل فرقة عمل مشتركة تضم نحو 30 فردا، من بينهم 20 من الشرطة و10 من الجيش، مضيفا أن فرقة العمل المشتركة التي يرأسها مدير مكتب التحقيق الوطني، بدأت التحقيق.

وأوضح أن فرقة العمل المشتركة ستكشف الحقائق بوضوح من خلال إجراء تحقيق سريع وصارم.

ويأتي تشكيل فرقة العمل المشتركة بعد يومين فقط من توجيهات الرئيس لي جيه ميونغ يوم السبت بانطلاق تحقيق من قبل فريق مشترك بين الجيش والشرطة.

وزعمت كوريا الشمالية في بيان صدر يوم السبت الماضي عن المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري الشمالي أن كوريا الجنوبية انتهكت سيادتها بإرسال طائرات مسيرة في سبتمبر من العام الماضي وفي 4 يناير، مضيفة أن المسيرات تم إسقاطها بوسائل إلكترونية بالقرب من كيسونغ.

وفي اليوم نفسه، نفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اتهامات الشمال، كما أمر الرئيس لي بإجراء تحقيق فوري في مزاعم توغل الطائرات المسيرة في كوريا الشمالية، محذرا من أن مثل هذه الأعمال ستشكل جريمة خطيرة تهدد السلام في شبه الجزيرة الكورية والأمن الوطني في حالة تأكيدها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.