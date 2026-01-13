الثلاثاء 13 يناير 2026
مسلسلات رمضان 2026، خلافات بين أحمد رمزي ونجل صاحب العمل في "فخر الدلتا"

مسلسل فخر الدلتا
تشهد أحداث مسلسل فخر الدلتا الذي يقوم ببطولته الفنان الشاب أحمد رمزي اندلاع خلافات بينه وبين ابن صاحب الشركة التي يعمل بها، مما يجعله يتطلع لإنشاء شركة إعلانات خاصة به.

تصوير مسلسل فخر الدلتا في دكرنس

ويواصل صناع مسلسل فخر الدلتا الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد رمزي والفنان حسين فهمي تصوير عدد من مشاهد العمل داخل مدينة دكرنس والتي تعتبر إحدى ديكورات العمل الأساسية.

ويشهد العمل تواجد “فخر” الذى يقدم دوره الفنان أحمد رمزي بمدينة دكرنس وهو ناقم على حاله ويريد أن يصبح رجل أعمال.

ويقرر “فخر” النزول للقاهرة بحثًا عن لقمة العيش، وأثناء تواجده وعمله في القاهرة يقابل رجل أعمال يلعب دوره الفنان حسين فهمي، والذي يجعله وجها إعلانيا جديد في سوق الميديا.

أبطال مسلسل فخر الدلتا

يشارك في مسلسل فخر الدلتا كل من “حسين فهمي، انتصار، كمال أبو ريه، تامر هجرس، وأحمد عصام السيد، بالإضافة إلى ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف عبد الرحمن جاويش، سيناريو وحوار حسن على، ومن إخراج هادى بسيونى”.

من المقرر عرض العمل على إحدى المنصات الرقمية خلال السباق الرمضاني 2026، وعددًا من القنوات الفضائية، ولكن لم يتم التعاقد الرسمي حتى الآن مع أى من المحطات الفضائية التي سيتم عرض العمل عليها.

وكان قد اعتذر الفنان أشرف عبد الباقي عن المشاركة في مسلسل فخر الدلتا الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد رمزي والفنان حسين فهمي، وتم التعاقد مع الفنان كمال أبو رية بدلًا منه.

وعلمت فيتو أن سبب اعتذار أشرف عبد الباقي عن العمل يعود لانشغاله في الفترة الحالية بأكثر من عمل فني.

