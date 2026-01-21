وكيل التعليم بالبحيرة يتفقد لجان الشهادة الإعدادية بدمنهور وشبراخيت

18 حجم الخط

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على أن الهدوء والانضباط والالتزام قد ساد جميع اللجان الامتحانية اليوم خلال امتحانات اليوم الرابع للفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة والمهنية بالمحافظة وأنها تسير في مسارها الصحيح وفق التعليمات الوزارية وتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

حيث يؤدى طلاب الإعدادية العامة امتحاناتهم اليوم فى مادتى الجبر والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ويؤدى طلاب الإعدادية المهنية امتحاناتهم اليوم فى مادتى المجال النظرى الزراعي والمجال النظرى اقتصاد منزلى، بينما يؤدى طلاب المهنية (مكفوفين) امتحاناتهم اليوم فى مادتى الجغرافيا والتاريخ، ويؤدى الطلاب (ضعاف السمع) امتحاناتهم فى مادتى العلوم وعلم أصول الصناعة.

تفقد لجنة مدرسة محمد عبد الرحمن قرقورة الثانوية

جاء ذلك خلال جولته الميدانية اليوم لمتابعة سير الامتحانات حيث قام بتفقد لجنة مدرسة محمد عبد الرحمن قرقورة الثانوية بإدارة مركز دمنهور التعليمية، كما قام بتفقد كل من لجنة مدرسة يوسف كمال المشتركة ولجنة مدرسة شبراخيت الثانوية بنات بإدارة شبراخيت التعليمية واطمأن على انتظام العملية الامتحانية وتوفير المناخ الآمن لأبنائنا الطلاب والالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة بما يسهم في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب ونزاهة الامتحانات، مشيرا إلى أن المديرية تتابع الموقف الامتحاني على مدار الساعة، وأن مصلحة الطالب تأتي في مقدمة الأولويات.

خروج امتحانات الشهادة الإعدادية بالشكل اللائق

كما أكد على استمرار الجولات الميدانية بكافة الإدارات التعليمية، لرصد الواقع الفعلي داخل اللجان، والتدخل الفوري للتعامل مع أي معوقات، بما يضمن خروج امتحانات الشهادة الإعدادية بالشكل اللائق بمحافظة البحيرة، مشيرًا إلى أن المديرية شكلت غرفة عمليات مركزية متصلة بكافة الغرف الفرعية في الإدارات التعليمية وذلك لرصد أي معوقات أو شكاوى والتعامل معها فورًا، وأن هدفنا الأول هو توفير مناخ نفسي وجو من الهدوء للطالب ليتمكن من استرجاع معلوماته والإجابة بدقة، بعيدًا عن أي توتر.

منع دخول الهواتف المحمولة

اكد يوسف الديب وكيل الوزارة على أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الإدارات التعليمية للتعامل الفورى مع أى مستجدات أو شكاوى بما يضمن سير الامتحانات بصورة منظمة آمنة، وقد اطمأنت غرفة العمليات اليوم من وصول المظاريف في موعدها المحدد وتوزيعها تحت إشراف أمني وتعليمي مكثف ولم تتلق أي شكاوى وتم التأكد من توفير التهوية الجيدة والإضاءة الكافية داخل اللجان، مع توافر زائرة صحية في كل مدرسة للتعامل مع أي حالات طارئة ومنع دخول الهواتف المحمولة أو أي وسائل إلكترونية سواء مع الطلاب أو الملاحظين، لضمان تكافؤ الفرص ومنع الغش، موجها بضرورة تكثيف المتابعة اليومية والتواصل المستمر المباشر بجميع القيادات التعليمية لتعزيز الانضباط وضمان استقرار العملية الامتحانية وخروجها بصورة مشرفة تحفظ حقوق أبنائنا الطلاب، موضحا أنه تم تجهيز ٦١٨ لجنة لاستقبال حوالى ١٣٤ ألف و٥٧٣ طالب وطالبة لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والتربية الخاصة بنطاق ١٨ إدارة تعليمية بالإضافة إلى ثلاث لجان تستقبل ٣٥ طالب وطالبة بالتربية الخاصة.

