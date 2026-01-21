الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

"جرائم الأرمن والمسئولية الدولية" إصدار جديد لدار العين بمعرض القاهرة للكتاب

كتاب الجرائم ضد الإنسانية
كتاب الجرائم ضد الإنسانية بحق الأرمن
18 حجم الخط

صدر حديثا ضمن إصدارات دار العين للنشر في قاعة 1 جناح B32  في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، كتاب "الجرائم ضد الإنسانية بحق الأرمن والمسئولية الدولية عنها" للكاتب الدكتور محمد حربى. 

مفهوم الجرائم ضد الإنسانية 

تكمُن أهميَّة الكتاب في تحديد مفهوم الجرائم ضد الإنسانيَّة وأركانها وأنواعها وتأصيل قضية الأرْمَن وما حدث ضدهم من جرائم ضد الإنسانية؛ حيث أنها تُعدُّ من أخطر الجرائم التي عرضها التاريخ، فيُرجع أسباب اختيار القضية الأرمنيَّة والجرائم ضد الإنسانية التي تمَّت ضدهم كونها تُعدُّ الجريمةَ النموذجَ التي تم فيها أكثر من صورة من صور الجرائم ضد الإنسانية.

القضية الأرمنية 

فالقضية الأرمنية تُعدُّ قضية إنسانيَّة بالدرجة الأولى، فهذه القضية يجب دراستها دراسةً قانونيَّة بعيدًا عن المواقف السياسية المُؤيِّدة أو الرافضة لها؛ وذلك لما لها من فضل في نشأة وتطوُّر العدالة الجنائية الدولية وظهور مصطلح الجرائم ضد الإنسانيَّة في الممارسات الدوليَّة، فالمسئوليَّة الدوليَّة عن الجرائم ضد الإنسانيَّة من ترحيل ومذبحة الأرْمَن تجد أساسها القانوني من انتهاك الحقوق الأساسية للإنسان؛ وفي مقدمتها الحق في الحياة.

فقد صدمت الجرائمُ ضد الإنسانيَّة النظامَ العالميَّ في جوهره والكرامة الإنسانية في صميمها؛ نتيجةً لفداحة أفعال تلك الجرائم التي دُوِّنت بمِدَادٍ أسود في التاريخ، فرغم التطور الذي عرفته البشرية على جميع الأصعدة، فإنَّ الإنسان ما زال عُرْضةً للانتهاكات والاعتداءات التي تمسُّ صفته كإنسانٍ وتُهدر حقوقه.

والواقع أن مساعي المجتمع الدولي لن تتوقَّف نحو توسيع آليَّات ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية؛ وذلك من أجل حماية المصالح والقيَم الإنسانية وكرامة الإنسان وتحقيق الإحساس بالعدالة، في عصرٍ باتت الإنسانية مفقودة فيه ولا يتحكَّم فيه سوى نظرية القوة، ونظرة المنتصر للمهزوم، فإقرار المسؤوليَّة الدوليَّة عن ارتكاب الجرائم الدوليَّة هو أمرٌ وثيقُ الصلة باستقرار السِّلْم والأمن الدوليَّيْن.

افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وكان قد افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء معرض القاهرة الدولي للكتاب، صباح اليوم بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ورافقه عدد من الوزراء وعدد من الوزراء والمثقفين والناشرين. 

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة. 

وقد اختير الأديب الكبير نجيب محفوظ «شخصية الدورة»، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال. 

وتحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي، بينما ترفع الدورة شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، وهي المقولة التي تجسد فلسفة نجيب محفوظ وتؤكد قيمة القراءة بوصفها ركيزة أساسية للتقدم والوعي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كتاب الجرائم ضد الإنسانية بحق الأرمن معرض القاهرة الدولى للكتاب 2026 معرض القاهرة الدولي للكتاب اصدارات دار العين للنشر القضية الأرمنية معرض الكتاب
ads

الأكثر قراءة

زد يفوز على المصري بركلات الترجيح ويتأهل لربع نهائي كأس مصر

الدوري المصري، سيراميكا يتقدم على الاتحاد 2 / 1 بالشوط الأول وأفشة يسجل

محافظ القاهرة يستقبل سفير الأردن لبحث التعاون المشترك

دور الـ 16 بكأس مصر، التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين المصري وزد

غياب مصري، التشكيل المثالي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

سرى الدين يتعهد بالحفاظ على مؤسسة الوفد الإعلامية وعدم غلقها حال فوزه برئاسة الحزب

رئيس منتدى دافوس يثمن جهود السيسي لترسيخ الاستقرار في المنطقة

كأس مصر، المصري وزد إف سي يتعادلان سلبيا ويلجآن للوقت الإضافي (صور)

خدمات

المزيد

تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 بالأسواق

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

واعظ بالبحوث الإسلامية يوضح كيفية الاستعداد لشهر رمضان (فيديو)

تفسير حلم الحشرات في المنام وعلاقته بالنجاة من الكروب والأزمات

تعرف على أفضل الأيام التي يستحب صيامها في شهر شعبان، لا يفوتك ثوابها

المزيد
الجريدة الرسمية