"جرائم الأرمن والمسئولية الدولية" إصدار جديد لدار العين بمعرض القاهرة للكتاب

صدر حديثا ضمن إصدارات دار العين للنشر في قاعة 1 جناح B32 في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، كتاب "الجرائم ضد الإنسانية بحق الأرمن والمسئولية الدولية عنها" للكاتب الدكتور محمد حربى.

مفهوم الجرائم ضد الإنسانية

تكمُن أهميَّة الكتاب في تحديد مفهوم الجرائم ضد الإنسانيَّة وأركانها وأنواعها وتأصيل قضية الأرْمَن وما حدث ضدهم من جرائم ضد الإنسانية؛ حيث أنها تُعدُّ من أخطر الجرائم التي عرضها التاريخ، فيُرجع أسباب اختيار القضية الأرمنيَّة والجرائم ضد الإنسانية التي تمَّت ضدهم كونها تُعدُّ الجريمةَ النموذجَ التي تم فيها أكثر من صورة من صور الجرائم ضد الإنسانية.

القضية الأرمنية

فالقضية الأرمنية تُعدُّ قضية إنسانيَّة بالدرجة الأولى، فهذه القضية يجب دراستها دراسةً قانونيَّة بعيدًا عن المواقف السياسية المُؤيِّدة أو الرافضة لها؛ وذلك لما لها من فضل في نشأة وتطوُّر العدالة الجنائية الدولية وظهور مصطلح الجرائم ضد الإنسانيَّة في الممارسات الدوليَّة، فالمسئوليَّة الدوليَّة عن الجرائم ضد الإنسانيَّة من ترحيل ومذبحة الأرْمَن تجد أساسها القانوني من انتهاك الحقوق الأساسية للإنسان؛ وفي مقدمتها الحق في الحياة.

فقد صدمت الجرائمُ ضد الإنسانيَّة النظامَ العالميَّ في جوهره والكرامة الإنسانية في صميمها؛ نتيجةً لفداحة أفعال تلك الجرائم التي دُوِّنت بمِدَادٍ أسود في التاريخ، فرغم التطور الذي عرفته البشرية على جميع الأصعدة، فإنَّ الإنسان ما زال عُرْضةً للانتهاكات والاعتداءات التي تمسُّ صفته كإنسانٍ وتُهدر حقوقه.

والواقع أن مساعي المجتمع الدولي لن تتوقَّف نحو توسيع آليَّات ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية؛ وذلك من أجل حماية المصالح والقيَم الإنسانية وكرامة الإنسان وتحقيق الإحساس بالعدالة، في عصرٍ باتت الإنسانية مفقودة فيه ولا يتحكَّم فيه سوى نظرية القوة، ونظرة المنتصر للمهزوم، فإقرار المسؤوليَّة الدوليَّة عن ارتكاب الجرائم الدوليَّة هو أمرٌ وثيقُ الصلة باستقرار السِّلْم والأمن الدوليَّيْن.

افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وكان قد افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء معرض القاهرة الدولي للكتاب، صباح اليوم بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، ورافقه عدد من الوزراء وعدد من الوزراء والمثقفين والناشرين.

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

وقد اختير الأديب الكبير نجيب محفوظ «شخصية الدورة»، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال.

وتحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي، بينما ترفع الدورة شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، وهي المقولة التي تجسد فلسفة نجيب محفوظ وتؤكد قيمة القراءة بوصفها ركيزة أساسية للتقدم والوعي.

