من 9 إلى 1000 جنيه، تعرف على فئات تذاكر معرض الكتاب في دورته الـ 57 وباقات الـ VIP تظهر لأول مرة

18 حجم الخط

شهدت منصات التواصل الاجتماعي حالة من الجدل الواسع عقب الإعلان عن افتتاح الدورة 57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، وخصوصا مع الكشف عن قائمة أسعار تذاكر معرض الكتاب، وبينما اعتاد الجمهور على سعر رمزي موحد 5 جنيهات للتذكرة، كشف موقع الحجز الالكتروني عن سعر تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 عن نظام "الباقات المتعددة" الذي يطبق لأول مرة، لرواد المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

زيادة أسعار تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

كشف رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب على منصات التواصل الاجتماعي عن ارتفاع سعر التذكرة الأساسية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لتصل إلى 9 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات في الأعوام السابقة.

رصدت "فيتو" أسعار تذاكر دخول الدورة 57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب من علي موقع الحجز الالكتروني الرسمي بـ 5 باقات للتذكرة وليس الأمر على التذكرة العادية، بل حددت اللجنة العليا للمعرض 5 فئات مختلفة من الباقات لتلبية احتياجات كافة الزوار، وجاءت كالتالي:

باقة الـ 9 جنيهات: تذكرة دخول تقليدية ليوم واحد.

باقة الـ 50 جنيهًا: تمنح الزائر إمكانية "الوصول العادل والكامل".

باقة الـ 200 جنيه: توفر مدخل وموقف سيارات خاصان لكبار الشخصيات

باقة الـ 500 جنيه: صالحة لمدة 4 أيام، مع مدخل خاص وموقف سيارات لكبار الشخصيات

باقة الـ 1000 جنيه: فتسمح للزائر بدخول كامل للمعرض مع مدخل خاص وموقف سيارات لكبار الشخصيات.

احتفالية الافتتاح "حدوتة مصرية"

بمناسبة مئوية المخرج الراحل يوسف شاهين وبالتوازي مع انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، يستضيف مسرح مركز المنارة الدولي للمؤتمرات في الثامنة مساء يوم 23 يناير حفل افتتاح معرض الكتاب بعنوان "حدوتة مصرية". ويحتفي الحفل بمرور 100 عام على ميلاد المخرج العالمي يوسف شاهين، بمشاركة أوركسترا وكورال اتحاد الفيلهارموني بقيادة المايسترو نادر عباسي، وإخراج أحمد البوهي.

وتم تقسيم تذاكر الحفل إلى 4 فئات:

الفئة الفضية: 500 جنيه.

الفئة الذهبية: 700 جنيه.

الفئة البلاتينية: 850 جنيهًا.

فئة كبار الشخصيات (VIP): 1000 جنيه.

وكانت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب 57، قد دعت الجمهور إلى حجز التذاكر مسبقًا عبر المنصة الرقمية الرسمية لتجنب الازدحام على الأبواب، مشيرة إلى أن الحجز الإلكتروني هو الوسيلة الأسرع لضمان الدخول والاستفادة من الخدمات اللوجستية المتطورة التي يوفرها المعرض هذا العام.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، صباح اليوم، وذلك بمقر مركز مصر للمعارض الدولية، حيث استقبله كل من الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، وسفراء الدول المشاركة، ونخبة من المثقفين والناشرين.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عددا من أجنحة المعرض المختلفة، مطلعا على أحدث الإصدارات والأنشطة الثقافية المصاحبة للدورة 57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي جاء في مقدمتها الأجنحة الرسمية ومنها جناح وزارة الدفاع وجناح وزارة الداخلية حيث استمع إلى شرح وافي عن كل ما يتضمنه الجناحين من إصدارات وأعمال، بالإضافة إلى عدد من دور النشر المحلية والعربية والأجنبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.