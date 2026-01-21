رئيس الوزراء يتفقد جناح الرقابة الإدارية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب (فيديو)

18 حجم الخط

زار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جناح هيئة الرقابة الإدارية بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، خلال تفقده أجنحة المعرض، اليوم الأربعاء، واستمع إلى شرح وافي للخدمات التي تقدمها لزائري معرض الكتاب للتعريف بالهيئة وأنشطتها ودورها في المجتمع والكتب التي تصدر عنها.

وكان رئيس مجلس الوزراء، تفقد أيضا عددا من أجنحة المعرض المختلفة، مطلعا على أحدث الإصدارات والأنشطة الثقافية المصاحبة للدورة 57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي جاء في مقدمتها الأجنحة الرسمية ومنها جناح وزارة الدفاع وجناح وزارة الداخلية حيث استمع إلى شرح وافي عن كل ما يتضمنه الجناحين من إصدارات وأعمال، بالإضافة إلى عدد من دور النشر المحلية والعربية والأجنبية.

وشارك في افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب عدد من الوزراء والمسئولين وسفراء الدول المشاركة ونخبة من المثقفين والناشرين، ومنهم الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم وفريد زهران رئيس اتحاد الناشرين المصريين والفنان حسين فهمي.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

واختير الأديب الكبير نجيب محفوظ «شخصية الدورة»، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال. وتحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي، بينما ترفع الدورة شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، وهي المقولة التي تجسد فلسفة نجيب محفوظ وتؤكد قيمة القراءة بوصفها ركيزة أساسية للتقدم والوعي.

افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب

في التاسعة صباح اليوم افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك بمقر مركز مصر للمعارض الدولية، حيث واستقبله كلا من الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، وسفراء الدول المشاركة، ونخبة من المثقفين والناشرين

