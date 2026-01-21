الأربعاء 21 يناير 2026
رفع حيوانات نافقة من طريق السنطة حفاظًا على البيئة والصحة العامة

أخبار محافظة الغربية
أخبار محافظة الغربية
قامت الدكتورة منى صالح رئيسة مركز ومدينة السنطة في محافظة الغربية بالتعاون مع الجهات المعنية من الطب البيطري والري والبيئة بتنفيذ حملة موسعة لتنظيف طريق السنطة البلد من الحيوانات النافقة.

وكيل تعليم الغربية: لا توجد أي شكاوى من طلاب الإعدادية اليوم الأربعاء

ندوة بإعلام طنطا تناقش المشكلة السكانية وآثارها السلبية على الصحة والمجتمع

حيث شهدت مدينة السنطة تحركا عاجلا للتعامل مع وجود حيوانات نافقة تم الإبلاغ عنها عن طريق الأهالي بطريق السنطة البلد، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري وآمن.
 

وجرى دفن 6 حيوانات نافقة بطريقة صحية مطابقة للاشتراطات البيئية وذلك تحت إشراف وبوجود رئيسة مركز ومدينة السنطة وبمشاركة الأجهزة التنفيذية المعنية منعا لانتشار الأمراض وحفاظا على سلامة الأهالي.

وأكدت رئيسة مركز ومدينة السنطة على أهمية تعاون المواطنين موجهة رسالة توعوية بضرورة عدم إلقاء الحيوانات النافقة في الشوارع أو الأراضي الزراعية لما يمثله ذلك من خطر جسيم على الصحة العامة والبيئة.
 

وشددت على أنه في حال وجود أي حالات مماثلة يجب التواصل الفوري مع مركز ومدينة السنطة لاتخاذ الإجراءات القانونية ودفن الحيوانات بطريقة آمنة وصحية.
 

وتواصل رئاسة المركز جهودها في المتابعة اليومية والتدخل السريع لضمان بيئة نظيفة وآمنة مؤكدة أن الحفاظ على النظافة مسؤولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين.

