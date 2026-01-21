رفع حيوانات نافقة من طريق السنطة حفاظًا على البيئة والصحة العامة

18 حجم الخط

قامت الدكتورة منى صالح رئيسة مركز ومدينة السنطة في محافظة الغربية بالتعاون مع الجهات المعنية من الطب البيطري والري والبيئة بتنفيذ حملة موسعة لتنظيف طريق السنطة البلد من الحيوانات النافقة.

حيث شهدت مدينة السنطة تحركا عاجلا للتعامل مع وجود حيوانات نافقة تم الإبلاغ عنها عن طريق الأهالي بطريق السنطة البلد، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري وآمن.



وجرى دفن 6 حيوانات نافقة بطريقة صحية مطابقة للاشتراطات البيئية وذلك تحت إشراف وبوجود رئيسة مركز ومدينة السنطة وبمشاركة الأجهزة التنفيذية المعنية منعا لانتشار الأمراض وحفاظا على سلامة الأهالي.

وأكدت رئيسة مركز ومدينة السنطة على أهمية تعاون المواطنين موجهة رسالة توعوية بضرورة عدم إلقاء الحيوانات النافقة في الشوارع أو الأراضي الزراعية لما يمثله ذلك من خطر جسيم على الصحة العامة والبيئة.



وشددت على أنه في حال وجود أي حالات مماثلة يجب التواصل الفوري مع مركز ومدينة السنطة لاتخاذ الإجراءات القانونية ودفن الحيوانات بطريقة آمنة وصحية.



وتواصل رئاسة المركز جهودها في المتابعة اليومية والتدخل السريع لضمان بيئة نظيفة وآمنة مؤكدة أن الحفاظ على النظافة مسؤولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين.

