الأربعاء 21 يناير 2026
محافظات

جنايات الإسكندرية تقضي بإحالة أوراق المتهم بحرق شقيق طليقته للمفتي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السعيد شوقي الصالحي رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار أحمد جمال عامر والمستشار تامر محمد علاء الدين، ومحمد أسامة زبيب وكيل النائب العام، وكريم الجنادي سكرتير المحكمة،بإحالة أوراق الدعوى  الي فضيلة مفتي الجمهورية  بشأن المتهم  "ر.م.ج" و" م.ه.م"، لاتهام الأول بإشعال مادة سريعة الاشتعال في جسد المجني عليه المتوفى "م.ح.ع" والمتهم الثاني لتواجده بمسرح الجريمة للشد من أزره.

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 10838 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الرمل أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل أول يفيد ببلاغ بقيام المتهم الأول بإشعال النيران في المجني عليه بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أنه عقب انفصال المدعوة "ص.ح.ع" ربة منزل عن المتهم الأول "ر.م.ج" عاطل، نشبت عدة خلافات بين المتهم وشقيقها المجني عليه "م.ح.ع"، وفي يوم الواقعة خرج المتهم الأول من مسكنه حاملا زجاجة تحتوي علي مادة البنزين، وتوجه لمسكن المجني عليه وأضرم النيران فيه عقب تواجد المتهم الثاني "م.ه.م" مع المتهم الأول بمحل الواقعة.

واشتعلت النيران في جسد المجني واستغاث بالمارة، فبادر عدد منهم لإنقاذه ونقله إلى المستشفى لعلاجه، إلا أنه توفي متأثرا بإصابته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة  التحقيق التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

محكمه جنايات الإسكندرية مفتى الجمهورية الاسكندرية

