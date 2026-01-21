سرى الدين يتعهد بالحفاظ على مؤسسة الوفد الإعلامية وعدم غلقها حال فوزه برئاسة الحزب

18 حجم الخط

أكد الدكتور هاني سري الدين المرشح لرئاسة حزب الوفد أن لديه خطة لتطوير جريدة وموقع الوفد الإلكتروني، تركز على الاستثمار في العناصر البشرية وتنميتها، ووضع قواعد وأسس تضمن تحسين الأداء للتعبير عن خطاب الحزب سياسيا في الشارع المصري.

انتخابات حزب الوفد

وقال إن المؤسسة الإعلامية للوفد لن تغلق، لأنها صوت الوفد الحر وأحد أهم روافده المؤسسية.

وأوضح هاني سرى الدين خلال لقائه بالصحفيين والعاملين بالوفد اليوم، أنه قريب من مشكلات المؤسسة الإعلامية لأنه ترأس مجلس إدارتها من قبل ويقدر قيمة العاملين بها وخبراتهم.

وتعهد "سري الدين" بانتظام صرف رواتب العاملين بالمؤسسة الإعلامية، والالتزام بكافة العلاوات المتأخرة.

ووعد "سري الدين" بتطبيق نظام تأمين صحي شامل يكفل كرامة جميع العاملين.

وأضاف أنه سيتم وضع برنامج زمنى لسداد مستحقات أصحاب المعاشات احتراما لالتزام المؤسسة تجاه أبنائها.

واستمع "هانى سري الدين" لمشكلات العاملين، مؤكدا أن النهوض بالمؤسسة الإعلامية يعد أحد المحاور الأساسية لبرنامجه الانتخابي لرئاسة حزب الوفد.

