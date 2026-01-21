الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

سرى الدين يتعهد بالحفاظ على مؤسسة الوفد الإعلامية وعدم غلقها حال فوزه برئاسة الحزب

هانى سرى الدين
هانى سرى الدين
18 حجم الخط

أكد الدكتور هاني سري الدين المرشح لرئاسة حزب الوفد أن لديه خطة لتطوير جريدة وموقع الوفد الإلكتروني، تركز على الاستثمار في العناصر البشرية وتنميتها، ووضع قواعد وأسس تضمن تحسين الأداء  للتعبير عن خطاب الحزب سياسيا في الشارع المصري.  

انتخابات حزب الوفد 

وقال إن المؤسسة الإعلامية للوفد لن تغلق، لأنها صوت الوفد الحر وأحد أهم روافده المؤسسية.

وأوضح هاني سرى الدين خلال لقائه بالصحفيين والعاملين بالوفد  اليوم، أنه قريب من مشكلات المؤسسة الإعلامية لأنه ترأس مجلس إدارتها من قبل ويقدر  قيمة العاملين بها وخبراتهم.

وتعهد "سري الدين" بانتظام صرف رواتب العاملين بالمؤسسة الإعلامية، والالتزام  بكافة العلاوات المتأخرة.

ووعد "سري الدين" بتطبيق نظام تأمين صحي شامل يكفل كرامة جميع العاملين.

وأضاف أنه سيتم وضع برنامج زمنى لسداد مستحقات أصحاب المعاشات احتراما لالتزام المؤسسة تجاه أبنائها.  

واستمع "هانى سري الدين" لمشكلات العاملين، مؤكدا أن النهوض بالمؤسسة الإعلامية يعد أحد المحاور الأساسية لبرنامجه الانتخابي لرئاسة حزب الوفد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور هاني سري الدين هانى سرى الدين انتخابات حزب الوفد رئاسة حزب الوفد حزب الوفد الصحفيين
ads

الأكثر قراءة

زد يفوز على المصري بركلات الترجيح ويتأهل لربع نهائي كأس مصر

الدوري المصري، سيراميكا يتقدم على الاتحاد 2 / 1 بالشوط الأول وأفشة يسجل

محافظ القاهرة يستقبل سفير الأردن لبحث التعاون المشترك

دور الـ 16 بكأس مصر، التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين المصري وزد

غياب مصري، التشكيل المثالي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

رئيس منتدى دافوس يثمن جهود السيسي لترسيخ الاستقرار في المنطقة

كأس مصر، المصري وزد إف سي يتعادلان سلبيا ويلجآن للوقت الإضافي (صور)

سرى الدين يتعهد بالحفاظ على مؤسسة الوفد الإعلامية وعدم غلقها حال فوزه برئاسة الحزب

خدمات

المزيد

تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 بالأسواق

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

واعظ بالبحوث الإسلامية يوضح كيفية الاستعداد لشهر رمضان (فيديو)

تفسير حلم الحشرات في المنام وعلاقته بالنجاة من الكروب والأزمات

تعرف على أفضل الأيام التي يستحب صيامها في شهر شعبان، لا يفوتك ثوابها

المزيد
الجريدة الرسمية