لجنة انتخابات الوفد: استخدام الحبر الفسفوري والاقتراع من خلال الرقم القومى

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات حزب الوفد أنه لأول مرة سيتم استخدام الحبر الفسفورى، كما سيكون الانتخاب ببطاقة الرقم القومى، حيث يتقدم عضو الجمعية العمومية ببطاقة الرقم القومى إلى القاضى للقيام بالتصويت.

وأعلنت اللجنة انتهاء العمل بكارت الانتخاب الذى كان يستخدم سابقًا فى حزب الوفد، وقررت اللجنة إنهاء هذا النظام، ليكون الانتخاب بالرقم القومى دون إثقال على الناخبين، كما سيتم نشر أكثر من 30 شابًا متطوعًا من أبناء الوفد، مزودين بأجهزة كمبيوتر، لتقديم المساعدة لأعضاء الجمعية العمومية وتيسير العملية عليهم.

انتخابات رئاسة حزب الوفد



وأكدت اللجنة أن الانتخابات ستشهد تنظيمًا كاملًا من بداية اليوم حتى إعلان النتيجة، ولن تكون هناك أى معوقات أمام الناخبين.

ووجهت اللجنة نداء إلى المرشحين، مؤكدات أنه كما ضربوا مثلًا فى عدم استخدام الطعون، وهى «أبغض الحلال»، يتمنى أن يستمروا على هذا النهج، وأن يعطى كل منهم الفرصة للآخر، حتى يتمكن الجميع من تقديم ما يحتاجه الحزب، واختيار رئيس يقوم بدفعة قوية لحزب الوفد.



يذكر أن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، كان قد أصدر القرارين رقمى 50 و54 لسنة 2025 بشأن إعادة تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب، لتتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، والمقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026.

وضمت اللجنة فى تشكيلها كلًا من: النائب المستشار طارق عبدالعزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الحزب، والنائبة الدكتورة أمل رمزى عضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفى حمادة بكر عضو الهيئة العليا وعضو مجلس إدارة جريدة «الوفد»، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالحزب، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذى، إلى جانب أيمن محمد سيد المدير المالى، وأحمد عزت المدير الإدارى، وعلى حسن مدير شئون العضوية، وأحمد عبدالله نائب مدير شئون العضوية.

