الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

طارق تهامي يعلن دعمه لهاني سري الدين لرئاسة حزب الوفد

طارق تهامي
طارق تهامي
18 حجم الخط

أعلن طارق تهامي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ السابق، تأييده للدكتور هاني سري الدين مرشحا لرئاسة حزب الوفد، وذلك في بيان رسمي أصدره اليوم، تزامنًا مع الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات رئاسة الحزب.

انتخابات حزب الوفد 

وقال تهامي: إن حزب الوفد يمر بـ«لحظات دقيقة» تشهد عثرات لم يتعرض لها الحزب على مدار مسيرته الوطنية الطويلة، مشيرًا إلى أن الحزب يستعد لتنفيذ استحقاق لائحي إلزامي لاختيار رئيس جديد يوم الجمعة 30 يناير الجاري.

وأوضح عضو الهيئة العليا أن قراره جاء بعد تفكير عميق ورغبة صادقة في استعادة حزب الوفد لمكانته الحقيقية التي تليق بتاريخه، من خلال مشروع إصلاحي شامل على المستويات التنظيمية والمالية والسياسية، يهدف إلى إعادة تشغيل ماكينة الحزب التي تضررت بفعل إغلاق عدد من مقراته وتعطيل أنشطته خلال الفترة الماضية.

وأكد تهامي أن دعمه للدكتور هاني سري الدين يستند إلى ما يتمتع به من إيمان بقيم الديمقراطية والوحدة الوطنية والحرية، فضلًا عن قناعته الراسخة بأهمية العمل المؤسسي، وما يملكه من قدرات سياسية وعلمية يرى أنها قادرة على تحقيق الإصلاح المنشود داخل الحزب.

ودعا تهامي زملاءه وأعضاء الحزب إلى اختيار هاني سري الدين في انتخابات رئاسة الوفد، معربًا عن أمله في أن تمثل المرحلة المقبلة بداية حقيقية لإصلاح الحزب وتطويره واستعادة دوره السياسي والوطني.

وكان طارق سباق عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أعلن أيضا دعمه للدكتور هانى سرى الدين فى انتخابات رئاسة حزب الوفد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عضو مجلس الشيوخ رئاسة الوفد رئاسة حزب الوفد انتخابات رئاسة الوفد انتخابات حزب الوفد الهيئة العليا لحزب الوفد
ads

الأكثر قراءة

السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

بحضور السيسي وترامب، كل ما تريد معرفته عن منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2026

برنامج عمل مكثف للرئيس السيسي في دافوس

إلغاء حبس أحمد حسام ميدو في قضية سب الحكم محمود البنا

الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق برنامجًا لتأهيل النواب الجدد غدا

السكك الحديدية تعتزم تشغيل خدمة جديدة على خط القاهرة - أسوان

تجديد حبس المتهم بقتل صديقه في حلوان

البنك المركزي يحدد إجازة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز الأبيض يسجل 25 جنيها اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 

28 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 20 يناير

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تراث المدرسة الأشعرية، "تأويل الآيات المشكلة" أبرز إصدارات جناح الأزهر بمعرض الكتاب

ماذا أفعل إذا انقطع الماء أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب

هل ترفع الأعمال في شهر شعبان؟ مجمع البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية