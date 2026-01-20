طارق تهامي يعلن دعمه لهاني سري الدين لرئاسة حزب الوفد

18 حجم الخط

أعلن طارق تهامي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ السابق، تأييده للدكتور هاني سري الدين مرشحا لرئاسة حزب الوفد، وذلك في بيان رسمي أصدره اليوم، تزامنًا مع الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات رئاسة الحزب.

انتخابات حزب الوفد

وقال تهامي: إن حزب الوفد يمر بـ«لحظات دقيقة» تشهد عثرات لم يتعرض لها الحزب على مدار مسيرته الوطنية الطويلة، مشيرًا إلى أن الحزب يستعد لتنفيذ استحقاق لائحي إلزامي لاختيار رئيس جديد يوم الجمعة 30 يناير الجاري.

وأوضح عضو الهيئة العليا أن قراره جاء بعد تفكير عميق ورغبة صادقة في استعادة حزب الوفد لمكانته الحقيقية التي تليق بتاريخه، من خلال مشروع إصلاحي شامل على المستويات التنظيمية والمالية والسياسية، يهدف إلى إعادة تشغيل ماكينة الحزب التي تضررت بفعل إغلاق عدد من مقراته وتعطيل أنشطته خلال الفترة الماضية.

وأكد تهامي أن دعمه للدكتور هاني سري الدين يستند إلى ما يتمتع به من إيمان بقيم الديمقراطية والوحدة الوطنية والحرية، فضلًا عن قناعته الراسخة بأهمية العمل المؤسسي، وما يملكه من قدرات سياسية وعلمية يرى أنها قادرة على تحقيق الإصلاح المنشود داخل الحزب.

ودعا تهامي زملاءه وأعضاء الحزب إلى اختيار هاني سري الدين في انتخابات رئاسة الوفد، معربًا عن أمله في أن تمثل المرحلة المقبلة بداية حقيقية لإصلاح الحزب وتطويره واستعادة دوره السياسي والوطني.

وكان طارق سباق عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أعلن أيضا دعمه للدكتور هانى سرى الدين فى انتخابات رئاسة حزب الوفد.

