مصر للطيران و"سامسونج إلكترونيكس مصر" تطلقان شراكة استراتيجية

وقعت مصر للطيران، الناقل الوطني المصري بروتوكول تعاون مع شركة "سامسونج إلكترونيكس مصر" الرائدة في مجال التكنولوجيا، لإطلاق شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القيمة المقدمة للعملاء من خلال باقة متميزة من العروض والتجارب الحصرية، وتوسيع نطاق التجارة الإلكترونية في السوق المصري.

وأقيمت مراسم الاحتفال بالمقر الإداري لـ مصر للطيران، بحضور لفيف من ممثلي الشركتين، على رأسهم من جانب شركة سامسونج إلكترونيكس مصر أحمد جعفر الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق والتجارة الإلكترونية، والدكتور أيمن بكري رئيس قطاع التجزئة والتسويق للأجهزة المنزلية، ومن جانب مصر للطيران عمرو عدوي، رئيس قطاع الشؤون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وأحمد وجدي، مدير عام التسويق بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وتمثل هذه الشراكة انطلاقة جديدة للتعاون بين الناقل الوطني المصري وأحد رواد قطاع التكنولوجيا في السوق المصري والعالمي، لتقديم تجربة شراء فريدة من نوعها للمستهلك.

ويتيح هذا التعاون إمكانية حصول العملاء على خصومات حصرية مميزة ومتنوعة على تذاكر شركة مصر للطيران عند شراء منتجات مختارة من المتجر الإلكتروني الرسمي لشركة سامسونج، وتشمل العروض الحصرية، خصومات تصل حتى 50% على أساسي أسعار التذاكر، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على تذاكر مجانية على درجة رجال الأعمال والدرجة الاقتصادية لمصر للطيران.

وخلال حفل التوقيع، صرح عمرو عدوي، رئيس قطاع الشؤون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية بأن "مصر للطيران حريصة على عقد شراكات استراتيجية تهدف لخدمة العملاء خاصةً مع الشركات العاملة في القطاع التكنولوجي، وخلال الفترة الماضية شهد العالم تطورًا هائلًا في مجال الذكاء الاصطناعي وهو ما تسعى مصر للطيران لمواكبته من خلال الاستعانة بخبرات ومعرفة سامسونج بالمجال في المراحل اللاحقة من خطوات التعاون."

وأضاف العدوي "في ضوء التطور الكبير الذي تشهده الشركة الوطنية في الوقت الحالي في مجالات خدمة العملاء وهو ما اتضح مؤخرًا بحصول مصر للطيران على جائزة أفضل أطقم عمل من جوائز سكاي تراكس العالمية، أصبحت الشركة أكثر حرصًا على تقديم خدمات أكثر تميزًا لعملائها، خاصةً في السوق المصري."

وتعليقًا على ذلك، قال أحمد جعفر، الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق والتجارة الإلكترونية في سامسونج إلكترونيكس مصر: "يسعدنا اليوم أن نعلن عن تعاوننا مع شركة مصر للطيران وتوقيع شراكة استراتيجية تعكس التزامنا الدائم بتقديم قيمة حقيقية وتجربة متكاملة لعملائنا، بما يعكس رؤيتنا الهادفة لدمج التكنولوجيا لتعزيز جودة حياة عملائنا".

وأضاف: "نهدف من خلال متجرنا الإلكتروني الرسمي، والذي يمثل أحد أهم الركائز الأساسية لدينا، إلى تلبية احتياجات عملائنا من خلال تقديم أحدث الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وأكثرها تطورًا، ومن خلال هذا التعاون الحصري مع شركة مصر للطيران، نتيح أيضًا لعملائنا فرصة مميزة للاستفادة من مزايا غير مسبوقة عند تقديم الطلب المسبق لشراء أي من تليفزيونات سامسونج عبر المتجر الإلكتروني الرسمي، حيث يمكن للعميل الحصول على أحدث تليفزيونات سامسونج والتمتع أيضًا بتجربة سفر مميزة على متن رحلات مصر للطيران".

ويأتي هذا التعاون تزامنًا مع طرح مرحلة الطلب المسبق لتليفزيونات سامسونج، والتي انطلقت رسميًا في 15 يوليو 2025 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة سامسونج لفترة محدودة أو حتى نفاذ الكمية. ويمكن لعملاء سامسونج الاستفادة من العرض تماشيًا مع الشروط والأحكام، على أن تتاح التذاكر للاستخدام ابتداءً من 15 سبتمبر 2025.

وتُعد هذه العروض الحصرية مجرد بداية وخطوة أولى لسلسلة من الخطط المشتركة ضمن إطار هذه الشراكة الاستراتيجية بين سامسونج إلكترونيكس مصر والناقل الوطني مصر للطيران، حيث من المقرر الكشف عن مزيد من العروض المميزة والتجارب الحصرية خلال الفترة المقبلة، بما يعزز من القيمة المضافة المقدمة للعملاء ويرسّخ استمرارية التعاون بين الجانبين.

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