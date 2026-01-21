مجلس إدارة المصرية للاتصالات يعتمد تعيين محمد التوني نائبا للشؤون التجارية للأفراد

18 حجم الخط

اعتمد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات تعيين محمد التوني نائبًا للرئيس التنفيذي لنيابة الشؤون التجارية للأفراد وذلك في خطوة تعكس الرؤية الاستراتيجية للشركة المصرية للاتصالات نحو تمكين الكفاءات الوطنية المشهود لها بالخبرة والتميز.

مسيرة مهنية متميزة

يأتي هذا الاختيار تتويجًا لمسيرة مهنية متميزة وخبرة عميقة في إدارة العمليات التجارية وتطوير استراتيجيات النمو، حيث يُعرف التوني بقدرته على بناء فرق عمل عالية الكفاءة، وقيادة التحولات التشغيلية التي ترفع من جودة الخدمات والربحية، وتعزز القيمة المقدمة للعملاء في أحد أهم المفاصل الحيوية للشركة التي تقود قطاع الاتصالات في مصر.

وتشمل مسؤوليات التوني قيادة الاستراتيجية التجارية والعمليات التشغيلية لهذا القطاع العريض الذي يضم ملايين المشتركين، وتتمثل المهمة المحورية للمنصب في تعظيم القيمة المقدمة لعملاء القطاع السكني والأفراد، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحويل التحديات إلى فرص نمو مستدامة تضمن تعظيم الربحية والمكانة السوقية للشركة.

يأتي تعيين محمد التوني في هذا التوقيت كضمانة حقيقية لنجاح الهيكل التنظيمي الجديد؛ لما يمتلكه من سجل حافل في الإدارة التجارية والقدرة الفائقة على قراءة احتياجات السوق وتطلعات العملاء، حيث يُنتظر منه أن يقود دفة الابتكار في الخدمات المقدمة للأفراد، مع التركيز على تسريع وتيرة العمل وضمان أعلى مستويات الجودة في التنفيذ.

ويعد التوني واحدا من أبرز القادة الاستراتيجيين في قطاع الاتصالات على مستوى المنطقة، ويمتلك خبرة تصل إلى 25 عامًا في القطاع، صقل خلالها مهاراته القيادية في أسواق تنافسية كبرى عبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا، ونجح في بناء سمعة مهنية ترتكز على “الابتكار الموجه بالنتائج”، مما يجعله المحرك الأمثل لنيابة الشؤون التجارية للأفراد في هذه المرحلة الفارقة من مسيرة المصرية للاتصالات.

ويُعرف التوني بشغفه ببناء مؤسسات تجارية تتمحور حول العميل، وهو ما أثبته خلال سنواته الست التي قضاها كأحد أعمدة الإدارة في شركة ‫اورنچ مصر، حيث أحدث طفرة في قطاع النطاق العريض وخدمة العملاء، كما أن قدرته الفائقة على دمج الكفاءة التشغيلية برضا العملاء جعلت منه مرجعًا في صياغة تجارب المستخدم السلسة، وهي الموهبة التي صقلها مسبقًا خلال قيادته لقطاعات حيوية في شركة زين السعودية، حيث أدار بنجاح ملفات معقدة تشمل مراكز الاتصال، وإدارة علاقات العملاء، واستراتيجية تعظيم قيمة العميل على المدى الطويل.

تحول مؤسسي شامل

أكد المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج تحول مؤسسي شامل، قائلًا: “إن اختيار قيادات بحجم محمد التوني يمثل ركيزة أساسية في خطتنا لرفع كفاءة الأداء وتعزيز القدرة التنافسية. نحن نضع العملاء كمحور رئيسي للأداء، ونثق في أن هذه القيادات ستقدم قيمة طويلة الأمد للمساهمين والعملاء على حد سواء”.

تأتي هذه التغييرات، التي شملت فصل قطاع الشؤون التجارية إلى نيابتين مستقلتين (أفراد وشركات)، لتعكس رغبة الشركة المصرية للاتصالات في التخصص الدقيق ورفع مستوى الاستجابة لمتطلبات كل شريحة.

