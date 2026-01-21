أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب يشاركون في معرض الكتاب بـ 13 إصدارا جديدا

18 حجم الخط

يشارك أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بـ١٣ إصدارًا جديدًا بـمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٧، التي تقام خلال الفترة من ٢١ يناير الجاري حتى ٣ فبراير ٢٠٢٦.

مشاركات أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وفي هذا السياق، أصدر د. حازم عمر نائب محافظ قنا، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بكتاب "العائلة والسياسة في مصر.. لماذا استمر التمثيل النيابي للعائلات السياسية" عن دار المعارف.

ويشارك كابتن طيار محمود القط، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب حماة الوطن بكتاب "مصر وتركيا صدام وتقارب في إقليم مضطرب" عن مركز رع للدراسات الاستراتيجية.

وفيما يخص قضايا الاقتصاد ومكافحة الفساد، تشارك النائبة هيام الطباخ، عضو التنسيقية عن حزب مصر الحديثة، كتابها "الشمول المالي كآلية لمكافحة الفساد في مصر" عن مركز بحوث ودراسات منع ومكافحة الفساد، موضحة أهمية توسيع قاعدة الشمول المالي لتحقيق النزاهة والشفافية.

وتشارك النائبة منى قشطة، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب المؤتمر بكتاب "طالبان وصعود الحركات المسلحة إلى السلطة" عن دار العربي.

بينما يشارك النائب أحمد خالد عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب المؤتمر برواية "على نفقة الدولة" عن دار سما.

ويشارك د. محمد محرم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب النور بكتاب "الضربة القاضية.. ١٠٠ سبب قاتل لفشل المشروعات" عن دار نهضة مصر.

فيما يشارك د. الحسن علي الدين العزاوي، بكتاب "المركتير.. كيف تبنى العلامات وتحرك الأسواق"، عن دار كيانك.فيما يشارك محمد البحيري، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدي بكتاب "١٠٠ مشهد قانوني"، عن دار الملتقى.

كما يشارك د. احمد عبد السلام موسى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الغد، بكتاب "مفاتيح التفاوض الدولي فى الشرق الأوسط بين السياسة والطاقة"، عن دار ليدرز.

ويشارك د. حسام الدين محمود عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدي بكتاب "الأمن المناخي والإرهاب.. نحو مقاربة جديدة لفهم هشاشة الدول الإفريقية" عن دار القلم.

وكذلك يشارك د. هاني صبري حنا عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الوفد، بكتاب "الأهداف من أجل حياة ذات معنى" عن دار زين.

ويشارك د. نور الشيخ، بكتاب "السيطرة الصامتة.. كيف تخترق الحرب النفسية دفاعات العقل والعاطفة" عن مسافات.

وأيضا يشارك د. مازن مصطفى شقوير، بكتاب "دور الجهات الرقابية في مكافحة الفساد في ضوء أهداف التنمية المستدامة" عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.



الفعاليات الثقافية في الفترة من ٢١ يناير الجاري حتى ٣ فبراير المُقبل

وتحمل الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، شعار: «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونا»، وتعقد فعالياتها الثقافية في الفترة من ٢١ يناير الجاري حتى ٣ فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل دولة رومانيا ضيف شرف للمعرض هذا العام، وتم اختيار الكاتب الكبير نجيب محفوظ، شخصية للمعرض، واختيار الفنان الكبير محيي الدين اللباد، شخصية معرض كتاب الطفل.

ومن المقرر أن تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عددًا من الندوات الثقافية، وحفلة توقيع لشبابها بالتعاون مع عصير الكتب، كما تشارك التنسيقية في عدد من الفعاليات والأنشطة الثقافية المتنوعة.

