ثقافة وفنون

متحف الطفل ومكتبة مصر الجديدة يشاركان فى النسخة 57 من معرض الكتاب

يشارك كل من مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) ومكتبة مصر الجديدة العامة، فى معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته السابعة والخمسين إعتبارًا من  يوم الجمعة الموافق 23 يناير 2026،  ويقدمان  مجموعة  متنوعة من الأنشطة الفنية والتراثية والتاريخية إلي جــانب عــروض تـفاعلية لمسرح العلوم والورش العلمية والبيئية.  

 مشاركة جمعية مصر الجديدة هي الخامسة على التوالي، حيث يتواجد فريق العمل داخل صالة رقم (5) جناح الطفل لتقديم الأنشطة المتميزة ضمن البرنامج الثقافي للأطفال في معرض الكتاب.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

 تُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

 وقد اختير الأديب الكبير نجيب محفوظ «شخصية الدورة»، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال. 

وتحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي، بينما ترفع الدورة شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، وهي المقولة التي تجسد فلسفة نجيب محفوظ وتؤكد قيمة القراءة بوصفها ركيزة أساسية للتقدم والوعي.

مكتبة مصر الجديدة 

 مكتبة مصر الجديدة من المكتبات المهمة والقديمة، حيث وضع الملك فاروق حجر الأساس للمكتبة عام 1945، وبدأت مسيرتها 20 نوفمبر عام 1946 باسم مكتبة الأميرة فريال، الابنة الصغرى للملك فاروق، التى أنشأتها وراعتها.

وفى عام 1984 تم تنفيذ مشروع لإعادة تأهيلها وتجديدها وافتتحت مرة أخرى أمام روادها،  وبلغ عدد الكتب عند الافتتاح فى عام 1984، عشرة آلاف كتاب باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، وتم إنشاء نادى السينما عام 1986 م، بدء ميكنة أعمال المكتبة عام 1990م، وفى عام 1996 تم توسيع مسرح المكتبة وإنشاء مبنى جديد لمكتبة الطفل، وتم إنشاء مركز الكمبيوتر عام 1997م، وإنشاء المقهى الثقافى 1998م، وقاعات الأنشطة عام 2003، ومركز للغات عام 2003.

