سياسة

حماة الوطن يقدم التهنئة للبابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد

عيد الميلاد المجيد
عيد الميلاد المجيد
تقدم حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، بخالص التهنئة القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

التهنئة لأقباط مصر

كما يتوجه الحزب وجميع القيادات والكوادر بخالص التهنئة لأقباط مصر بهذه المناسبة، داعيا المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

ويؤكد الحزب، أن الله اختص مصر لتكون أرضا للمحبة والسلام، وملاذا لرسل الله، وتشرفت برحلة العائلة المقدسة لسيدنا عيسى عليه السلام وأمه مريم الطاهرة.

مصر ستظل صامدة قوية 

وبهذه المناسبة، يؤكد حماة الوطن، أن مصر ستظل صامدة قوية بتماسك أبناء شعبها ووحدتهم.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد اليوم الثلاثاء 6 يناير الجاري، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الجديدة

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أقباط مصر بعيد الميلاد المجيد عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك قائلا: شعب مصر العظيم، الإخوة والأخوات الأقباط، أتقدم إليكم بأصدق التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي يجسد قيم المحبة والسلام والإخلاص تحت راية الوطن المفدى الذي نمضى معه نحو مستقبل يليق بشعب مصر العظيم.
كل عام وأنتم بخير ومصر في رعاية الله وحفظه.

الجريدة الرسمية