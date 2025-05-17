سخرية من "ذا ويكند" بسبب أدائه التمثيلي في فيلم سينمائي (فيديو)

تعرض المغني الكندي ذا ويكند، لسخرية كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أيام قليلة من إصدار فيلمه الجديد "Hurry Up Tomorrow"، في صالات السينما.

وأصبح ذا ويكند مثارا للسخرية، بسبب أدائه التمثيلي، وعدم قدرته على إقناع الجمهور بقدرته على التمثيل، لتغزو مقاطع الفيديو الخاصة بالفيلم على مواقع التواصل، مع عبارات السخرية من المغني، ومطالبته بعدم التمثيل مرة أخرى.

whoever told the weeknd he’s good at acting going to hell pic.twitter.com/BuoQWiIsuf — kira 👾 (@kirawontmiss) May 16, 2025

فيلم "Hurry Up Tomorrow"

وكانت شركة (Eagle Films)، والتي يمتلكها، المنتج اللبناني جمال سنان، طرحت فيلم "Hurry Up Tomorrow"، للمشاهدة رسميا في صالات السينما، ويدور الفيلم في إطار نفسي اجتماعي موسيقي.

"Hurry Up Tomorrow"، من إخراج تراي إدوارد شالتس، وتأليف تيسفاي وريزا فهيم، ومن بطولة جينا أورتيجا وذا ويكند.

تقييم منخفض لفيلم Hurry Up Tomorrow

كما حصل فيلم Hurry Up Tomorrow، علي تقييم منخفض علي موقع التقييمات الأشهر حول العالم، Rotten Tomatoes، حيث خصد نسبة 17% فقط.

وأصدر المغني الكندي ذا ويكند، ألبومه الجديد، في يناير الماضي، والذي حمل نفس عنوان الفيلم “Hurry Up Tomorrow”.

ونشر ذا ويكند، بوستر الألبوم الجديد، والذي يظهر فيه بوجه متعرق وملامح تعبر عن شعوره بالألم.

غلاف الألبوم

تعاون جديد بين ذا ويكند وأريانا جراندي

في سياق متصل، أعلنت المغنية الشابة أريانا جراندي، عن تعاون جديد بينها وبين المغني الكندي الشهير ذا ويكند.

ونشرت أريانا جراندي مقطع فيديو قصير، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، تظهر فيه وهي تعمل علي مونتاج ريمكس أغنية Die For You، التي تجمعها للمرة الثانية مع المغني ذا ويكند.

وأعاد ذا ويكند، نشر مقطع فيديو أريانا جراندي، عبر حسابه على “انستجرام”، معلقا عليه، برمز تعبيري مبتسم بعيون دامعة، دون إعطاء مزيد من المعلومات حول موعد إصدار الريمكس.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولي التي يتعاون فيها، الثنائي الديناميكي لموسيقى البوب، حيث تعاونا من قبل في عام 2021، في ريميكس أغنية Save Your Tears"، والتي حققت نجاحا كبيرا حول العالم، وتصدت قائمة بيلبورد للأغاني.

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