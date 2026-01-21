كيف تواجه بكين الأطماع الأمريكية للهيمنة على ثروات فنزويلا وجرينلاند؟ خبيرة بالشأن الصيني تجيب

18 حجم الخط

أكدت الدكتور نادية حلمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف والمتخصصة بالشأن الصيني والآسيوي، أن الصين ترى التوترات الأمريكية مع دول مثل إيران وفنزويلا فرصة استراتيجية لها لتعزيز نفوذها وتقديم نموذج بديل للتعاون الدولي حيث تقوم استراتيجيتها على كسر سياسة الاحتواء الأمريكية عبر القوة الناعمة والتعاون الاقتصادي

وأشارت إلى أن الصين تواصل انتقاد ما تعتبره هيمنة أمريكية وترفض تدخل واشنطن في الشؤون الداخلية للدول أو السيطرة على مواردها، كما تدعو إلى نظام دولي متعدد الأقطاب وتوظف بكين التوترات الناتجة عن السياسات الأمريكية لتوسيع حضورها الاقتصادي والسياسي في الشرق الأوسط ودول أخرى من خلال شراكات قائمة على المنفعة المتبادلة بما يخدم مصالحها الإقليمية والدولية

الموقف الصيني يرفض الهيمنة الأمريكية على ثروات الدول

وأكدت في تصريح لـ “فيتو” أن الموقف الصيني من محاولات السيطرة الأمريكية على ثروات الدول والشعوب مثل فنزويلا والقطب الشمالي وأخيرًا جرينلاند يتسم بالرفض الصيني الكامل لسياسات الهيمنة الأمريكية على مقدرات العالم وثروات الدول والشعوب، والعمل على تقويضها من خلال استراتيجيات صينية متعددة، من بينها تعزيز اليوان كعملة احتياطية دولية، واستخدام المعادن النادرة كورقة ضغط، وتقديم قروض مقابل الموارد للدول النامية، في الوقت الذي تقدم فيه الصين نفسها كنموذج بديل لا يقوم على فرض الهيمنة، وتسعى إلى بناء نظام عالمي أكثر توازنًا قادرًا على منافسة النفوذ الغربي، لا سيما في مجالات البنية التحتية والموارد الاستراتيجية، وهو ما يتجلى بوضوح في موقفها من فنزويلا باعتباره نموذجًا للصراع على النفوذ في أمريكا اللاتينية.

خطط وسياسات الصين في مواجهة الهيمنة الأمريكية على مقدرات وثروات العالم

وقالت أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف والمتخصصة بالشأن الصيني والآسيوي، إن خطط وسياسات الصين في مواجهة الهيمنة الأمريكية على مقدرات وثروات العالم، وخاصة دول الجنوب العالمي النامي، تقوم على مسعى صيني واضح لتقويض هيمنة الدولار، إذ تعمل بكين على كسر احتكار العملة الأمريكية من خلال اتفاقيات تبادل العملات، وتسعير السلع باليوان، إلى جانب تطوير منصات مالية بديلة لنظام «سويفت» المالي العالمي الحالي الذي تسيطر عليه واشنطن.

السعى الصيني لتطبيق مبادرة الحزام والطريق الصينية باليوان

وأضافت أن ذلك يتم عبر السعي الصيني لتطبيق مبادرة الحزام والطريق باليوان، بما يسهم في الحد من سيطرة النظام المالي الغربي والأمريكي على الاقتصاد العالمي، إلى جانب إستراتيجية الصين في استخدام ورقة المعادن النادرة كأداة ضغط في مواجهة الهيمنة الأمريكية والغربية، مستندة إلى سيطرتها على مناجم ومصادر هذه المعادن في أفريقيا ومناطق أخرى، وهو ما برز بوضوح خلال التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

كما أشارت إلى إستراتيجية «النفط مقابل القروض» ومشروعات البنية التحتية الصينية، حيث تعمل بكين على ملء الفراغ الذي تركته واشنطن في الدول النامية من خلال تقديم قروض ضخمة مقابل الموارد، كما في حالة فنزويلا، الأمر الذي يسهم في توسيع نفوذها الاستراتيجي ويعزز قدرتها على منافسة الهيمنة الأمريكية.

وتابعت أنه من أجل ذلك تنتقد الصين بشدة التدخلات الأمريكية العسكرية والسياسية في دول العالم، وتحرص على تقديم نفسها كقوة داعمة للتنمية السيادية وليست إمبريالية، معتبرة أن الهيمنة الأمريكية تشكل تهديدًا للاستقرار العالمي، وهو ما يدفع بكين إلى السعي للعب دور فاعل في تحقيق توازن القوى على الساحة الدولية، من خلال جهودها الرامية إلى إرساء توازن نقدي عالمي وتقليل الاعتماد على الدولار.

واستطردت أن الصين ترفض تلك الادعاءات الأمريكية بشأن إحكام سيطرتها على «جرينلاند» في مواجهة الصين، ودعت في هذا الصدد الولايات المتحدة إلى الكف عن استخدام ذريعة «التهديد الصيني» لتحقيق مصالحها الخاصة في جرينلاند، مؤكدة أن أنشطتها في المنطقة مشروعة وتتم بما يتوافق مع قواعد ومبادئ القانون الدولي.

