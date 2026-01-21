الصناعات الغذائية شريك استراتيجي في معرض Gulfood 2026 بدبي

18 حجم الخط

أعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، عن مشاركتها شريكًا استراتيجيًا في فعاليات معرض Gulfood 2026، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 26 إلى 30 يناير 2026 بدولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تعكس الدور المؤسسي للغرفة باعتبارها المظلة الصناعية والتنظيمية الرئيسية لقطاع الصناعات الغذائية في مصر.

وأكدت الغرفة أن هذه الشراكة تأتي في إطار دورها الأصيل في تمثيل مصالح الصناعة الوطنية، والعمل على تطوير بيئة الأعمال الصناعية، وربط المصنعين المصريين بالاتجاهات العالمية الحديثة في الإنتاج، والجودة، وسلاسل الإمداد، والاستدامة،.

وأوضح غرفة الصناعات الغذائية أن تواجد الغرفة كشريك استراتيجي في Gulfood يهدف إلى:

• إبراز الثقل الصناعي لقطاع الصناعات الغذائية المصري باعتباره أحد أكبر القطاعات الصناعية في مصر من حيث عدد المنشآت وحجم العمالة.

• تعزيز الحوار المؤسسي مع الجهات والمنظمات الدولية والاتحادات الصناعية الإقليمية والعالمية، وتبادل الخبرات حول السياسات الصناعية وأفضل الممارسات.

• نقل المعرفة بأحدث الاتجاهات العالمية في مجالات التصنيع الغذائي، وسلامة الغذاء، والتعبئة والتغليف، والتحول المستدام، بما يدعم تطوير الصناعة محليًا.

• دعم الشركات الأعضاء فنيًا وتنظيميًا، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة،، وتهيئتها للتوسع الخارجي على أسس صناعية مستدامة.

وأشار المهندس/ أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية أن مشاركة الغرفة في هذا الحدث العالمي تأتي انطلاقًا من مسؤوليتها في بناء صناعة غذائية قوية وقادرة على المنافسة، مؤكدًا أن دور الغرفة يتركز على تهيئة القطاع صناعيًا وتنظيميًا، ورفع تنافسية المنتج الغذائي المصري، وتعزيز قدرته على الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن هذه الشراكة تمثل منصة مهمة لعرض رؤية الغرفة لتطوير قطاع الصناعات الغذائية، وتسليط الضوء على الفرص الصناعية والاستثمارية،، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

واكدت الغرفة ان مشاركة غرفة الصناعات الغذائية في Gulfood 2026 تأتي ضمن خطة عمل الغرفة لعام 2026، الهادفة إلى تعزيز الدور المؤسسي للغرفة، وتطوير الصناعة، وبناء شراكات استراتيجية تخدم المصنع المصري على المدى المتوسط والطويل.

