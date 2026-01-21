الأربعاء 21 يناير 2026
خارج الحدود

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته

مستوطنون يقتحمون
مستوطنون يقتحمون الأقصى، فيتو
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

جولات استفزازية للمستوطنين فى الأقصى

ونفذت مجموعات المستوطنين اقتحام المسجد عبر باب المغاربة، وأدوا جولات استفزازية وطقوسا تلمودية في باحاته.

وفي الوقت التي تسهل قوات الاحتلال اقتحامات المستوطنين، صعدت من قرارت الإبعاد بحق المقدسيين عن المسجد الأقصى المبارك.

قوات الإحتلال تفرض قيود مشددة على الوصول إلى المسجد الأقصى

وحذرت جهات مقدسية من تصعيد ملحوظ في الإجراءات التي تتخذها قوات الاحتلال بحق المسجد الأقصى ورواده، قبيل حلول شهر رمضان المبارك، في إطار سياسة استباقية تهدف إلى فرض قيود مشددة على الوصول إلى المسجد وتنظيم أداء العبادات فيه، بما يمهّد لواقع أمني جديد خلال الشهر الفضيل.

نداءات بالتحرك العاجل للدفاع عن المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية

وتتواصل النداءات المقدسية بضرورة التحرك العاجل للدفاع عن المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية، ووقف الاعتداءات اليومية التي تهدف إلى طمس الهوية العربية والإسلامية للمدينة المحتلة.

وأكدت الدعوات أهمية الحشد الواسع في باحات الأقصى وأداء جميع الصلوات فيه، وعدم التسليم بعراقيل الاحتلال وقيوده العسكرية، مشيرة إلى أن المستوطنين يستغلون كل لحظة من أجل زيادة اقتحاماتهم واعتداءاتهم في مسرى الرسول.

مستوطنون يحرقون آليات ومركبات فلسطينية جنوب نابلس

وعلى الجانب الأخر شهدت بلدة عوريف جنوب مدينة نابلس، اليوم الأربعاء، تصعيدًا خطيرًا في اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين، تمثل في هجوم منظم استهدف الأهالي وممتلكاتهم، وأسفر عن إصابة فلسطينيين اثنين وإحراق أكثر من 10 مركبات وآليات، في مشهد يعكس اتساع دائرة العنف الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.

