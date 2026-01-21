غدا، انطلاق معرض تعميق التصنيع المحلي في نسخته الثالثة

18 حجم الخط

تنطلق، غدا الخميس، بمركز المعارض بمدينة نصر فعاليات النسخة الثالثة من معرض «تعميق التصنيع المحلي» برعاية وزارة الصناعة والذي تنظمة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية بمشاركة ٢٥٠ شركة برعاية وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية.

وكشف محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية أنه خلال فعاليات المعرض، والذي يقام على ٣ أيام من الخميس المقبل وحتى السبت، سيتم عقد عدد من الجلسات الحوارية الهامة حول التيسيرات المقدمة من الحكومة للمستثمرين والمصنعين، وكذلك دور الغرفة وما تقدمه من خدمات لاعضائها والاستماع إلى العارضين ومقترحاتهم ورؤيتهم لدعم القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة.

محمد المهندس: عقد جلسات نقاش حول دور الحكومة في دعم الصناعة وخدمات الغرفة على هامش المعرض

ويشمل المؤتمر عقد جلستين الأولى يوم الخميس بعنوان « التيسيرات المقدمة من الحكومة للقطاع الصناعي».

ويشارك في هذه الندوة كمتحدثين كل من: محمد المهندس رئيس الغرفة والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات و احمد أموي رئيس مصلحة الجمارك واللواء إيهاب أمين رئيس هيئة الرقابة الصناعية والدكتور خالد يوسف رئيس هيئة المواصفات والجودة ويدير الجلسة المهندس أحمد فكري عبد الوهاب.

وتعقد الجلسة الثانية بالمعرض يوم الجمعة بعنوان « تعريف بالخدمات التي تقدمها الغرفة لأعضائها » ويتحدث فيها كل من اللواء مصطفى هدهود رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين والمهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة والمهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والمهندسة نسرين رفعت ممثل مركز تحديث الصناعة والمهندس علاء أبو فريخة ويدير الجلسة المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الاجهزة المنزلية.

ومن المقرر أن تعقد الجلسات يومي الخميس والجمعة من الساعة ١٢ حتى الساعة ٢ ومن الساعة ٤ حتى الساعة ٦ وسيتم أيضا عقد لقاءات B2B يوم السبت طوال اليوم حتى ختام المعرض.

